പാട്ട് പാടുന്നതിനിടെ ഡലേർ മെഹന്ദി ലഹരിയിൽ? വേദിയിലേക്ക് കയറി മൈക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങി ഉത്തരാഖണ്ഡ് മന്ത്രി, വീഡിയോ വൈറല്
നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ പാട്ട് പാടുകയായിരുന്ന പഞ്ചാബി ഗായകൻ മെഹ്ന്ദിയോട് മദ്യപിച്ച് പാടരുതെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 19, 2026 at 5:45 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ വേദിയിൽ നാടകീയ ശ്രമങ്ങൾ. ഗാനമേളയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാന മന്ത്രി സുബോധ് ഉനിയാൽ വേദിയിലെത്തി മെഹ്ന്ദിയോട് പാടുന്നത് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്രി ജില്ലയിൽ നടന്ന കുഞ്ചാപുരി മേളയിൽ പാട്ടുപാടുകയായിരുന്ന പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകനായ മെഹ്ന്ദിയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മന്ത്രി എത്തിയത്. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്കിടയിലാണ്, നരേന്ദ്രനഗർ എംഎൽഎ കൂടിയായ ഉനിയാൽ, മെഹ്ന്ദിയുടെ പ്രകടനത്തെ എതിർത്തത്.
ദുർഗ്ഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണിതെന്നും മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരവസരത്തിൽ പാടുന്നത് അനുചിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം മെഹ്ന്ദിയോട് പറഞ്ഞു. "ഇത് നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദുർഗ്ഗാദേവി പരിപാടിയാണ്. മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല" മെഹ്ന്ദിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രി വേദിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു.
ആഘോഷങ്ങളുടെ മതപരമായ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, കലാകാരന്മാർ പരിപാടിയുടെ അന്തസും മര്യാദയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉനിയാൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒത്തുചേരലുകളിലൊന്നാണ് കുഞ്ചാപുരി മേള.
"ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ വിനോദിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ്" ഉനിയാൽ പറഞ്ഞു. "ഇത് തെറ്റാണ്, തീർത്തും തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പേരുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിനെ മാനിക്കുന്നു. ആ പേര് പരിഗണിച്ചാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത്" എന്നാൽ വീഡിയോയിൽ, ഉനിയാൽ പറയുന്നതിനിടയിൽ കയറി മെഹ്ന്ദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കാണാം: "സർ, കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്... ദയവായി വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണം".
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