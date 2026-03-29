തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രചാരണത്തിന് തിരുവാരൂരിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ
എം കെ സ്റ്റാലിൻ മാർച്ച് 31 മുതൽ തൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന മതേതര പുരോഗമന സഖ്യകക്ഷികൾക്കും വോട്ടഭ്യർഥിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
By PTI
Published : March 29, 2026 at 3:55 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ മാർച്ച് 31-ന് തുടക്കം കുറിക്കും. അന്തരിച്ച ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കരുണാനിധിയുടെ ജന്മനാടായ തിരുവാരൂരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യഘട്ട പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വോട്ട് തേടിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര. മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണത്തിൽ സഖ്യകക്ഷി സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി അദ്ദേഹം പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും. ഡിഎംകെയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി സ്റ്റാലിൻ വോട്ട് തേടുമെന്ന് പാർട്ടി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
മാർച്ച് 31 ന് തന്നെ കരൂരിലെ രായനൂരിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും. ഏപ്രിൽ 2 ന്, എസ്പിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനായി ഈറോഡ്-സിത്തോട്ടിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകും. കൂടാതെ കോയമ്പത്തൂർ കൊഡീഷ്യ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിലും സുലൂർ, കോയമ്പത്തൂർ വെസ്റ്റ്, കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത്, സിംഗനല്ലൂർ, കിണത്തുകടവ്, പൊള്ളാച്ചി, വാൽപ്പാറ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായും വോട്ടുതേടും.
അതേസമയം തിരുതുരൈപൂണ്ടി, തിരുവാരൂർ, നന്നിലം, മണ്ണാർകുടി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി സ്റ്റാലിൻ തിരുവാരൂർ സൗത്ത് മാട സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കും. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഉഴവർ സന്ധായിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെസ്റ്റ്- ഈസ്റ്റ്, തിരുവെരുമ്പൂർ, ലാൽഗുഡി തുടങ്ങിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വളരെ ചൂടേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഭരണം നിലനിർത്താനും ഭരണമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവേശം നിറഞ്ഞ പ്രചാരണ പരിപാടികളായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനാവുക. ഭരണം നിലനിർത്താൻ ഡിഎംകെയും അധികാരം പിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ശ്രമിക്കുന്നതോടെ അതീവ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് തമിഴ്നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ 23 നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തമിഴ്നാടിന് പുറമേ കേരളം, അസം, പശ്ചിമബംഗാൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
