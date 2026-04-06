എഫ്സിആര്എ ബില്, ത്രിഭാഷാ നയം തുടങ്ങിയവയില് ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിന്, ഇത്തരം അപമാനിക്കലുകള് എന്നവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിന്
സംസ്ഥാനത്തെയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില് വിശ്വാസ്യത വേണമെന്നും സ്റ്റാലിന്
By ANI
Published : April 6, 2026 at 1:35 PM IST
ചെന്നൈ: വിവിധ വിഷയങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി ഭാരതീയ ജനതാപാര്ട്ടിയെയും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെയും വിമര്ശിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ദ്രാവിഡ മുന്നേട്ര കഴകം അധ്യക്ഷനുമായി എം കെ സ്റ്റാലിന് രംഗത്ത്. ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങള്, കേന്ദ്ര സഹായങ്ങള് അനുവദിക്കല്, പുത്തന് നിര്ദ്ദിഷ്ട ത്രിഭാഷാ നയം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയത്. ഈ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഇവിടുത്തെ ജനതയുടെയും താത്പര്യങ്ങള് ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏപ്രില് 23ന് തമിഴ്നാട്ടില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്റ്റാലിന്റെ വിമര്ശനങ്ങള്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്. തമിഴ്നാട് സന്ദര്ശിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും സ്റ്റാലിന് തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില് വിശ്വാസ്യത വേണമെന്നും സ്റ്റാലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ബിജെപി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഈ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം നല്കണമെന്നും സ്റ്റാലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങള് ത്രിഭാഷാ നയം നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടില് ഇവര്ക്ക് പ്രചാരണം നടത്താമോ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം. തമിഴ്നാടിന് എത്ര കേന്ദ്രഫണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചാരണം നടത്താമോ എന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് എത്ര കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോയെന്നും സ്റ്റാലിന് ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യം സുതാര്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന് നിങ്ങള് തയാറാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി(എഫ്സിആര്എ) ബില് 2026നെയും സ്റ്റാലിന് അപലപിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബില്ലാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളെ. ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭേദഗതികള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുമോ അതോ അടുത്താഴ്ച പാസാക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഓള് ഇന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേട്ര കഴകം(എഐഎഡിഎംകെ) ജനറല് സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുടെ പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. പളനി സ്വാമിക്ക് തന്റെ ഡല്ഹി യജമാനന്മാരില് നിന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത്തരത്തില് അന്തസില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള് എന്ന് നിങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്ന് നിങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങും. തമിഴ്നാടിനെ ആക്രമിക്കാനായി എത്രപേര് ഡല്ഹിയില് നിന്നെത്തിയാലും തമിഴ്നാട് മുട്ടുമടക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൊളത്തൂരില് നിന്നാണ് സ്റ്റാലിന് ജനവിധി തേടുന്നത്. തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഷ, സാംസ്കാരികത്തനിമയിലേക്കുള്ള ഏതൊരു കടന്ന് കയറ്റവും ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ നാഗര്കോവലില് നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിലും സ്റ്റാലിന് എഫ്സിആര്എ ഭേദഗതികള്ക്കും സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് സെക്കന്ഡറി എജ്യുക്കേഷന്(സിബിഎസ്ഇ)യുടെ നിര്ദ്ദിഷ ത്രിഭാഷ നയത്തെയും കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങളെയും ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ വാദം.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങള് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും സ്റ്റാലിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എഫ്സിആര്എ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികള് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യന് കോളജുകളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും. വഖഫ് വസ്തുക്കള് കൈക്കലാക്കാന് ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭകള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങള് കൂടി കവര്ന്നെടുക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിന് ആരോപിച്ചു. അന്യായമായ ഈ ബില് പിന്വലിക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി തയാറാകണം. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാതെ പാര്ലമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഈ ബില് പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നീക്കമെന്നും സ്റ്റാലിന് ആരോപിച്ചു.
ഡിഎംകെ അധികാരത്തില് തുടരുന്നിടത്തോളം തമിഴ്നാട്ടില് ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും സ്റ്റാലിന് വ്യക്തമാക്കി. ഭാഷാ അധിനിവേശത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്. പ്രാദേശിക ഭാഷകള്ക്ക് മേല് ഹിന്ദി അടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഫെഡറലിസത്തെ തകര്ക്കുകയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാര്ത്ഥകളുടെയും മേല് അമിത ഭാരം അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം.
2026-27 അധ്യയന വര്ഷം മുതല് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ത്രിഭാഷാ നയം നടപ്പാക്കാനാണ് സിബിഎസ്ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആറാ ക്ലാസ് മുതല് തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. ഇതോടെ കുട്ടികള്ക്ക് ഒരു ഭാഷ കൂടി അധികമായി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതില് രണ്ട് ഇന്ത്യന് ഭാഷകളുണ്ടാകും.