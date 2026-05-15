''മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അധികാരം നൽകണം''; നീറ്റ് വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് എംകെ സ്റ്റാലിൻ
പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യോഗ്യതാ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രവേശനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Published : May 15, 2026 at 1:31 PM IST
ചെന്നൈ: നീറ്റ് പരീക്ഷ വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥനയുമായി തമിഴ്നാട് മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും, ഡിഎംകെ നേതാവുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ. പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ സത്യസന്ധത നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ 2026-2027 വർഷത്തെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നും, പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യോഗ്യതാ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രവേശനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഇടപെടൽ. അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സിബിഐ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
''നീറ്റ് പരീക്ഷയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആവർത്തിച്ച് നടക്കുന്ന വീഴ്ചകളും ക്രമക്കേടുകളും പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്,'' - എന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നീറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്ന സംവിധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡെൻ്റൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്ന ഓർഡിനൻസ് പാസാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.
തമിഴ് നാട്ടിലെ പഴയ പ്രവേശനരീതി സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെയും പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളിലെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡോക്ടർമാരാകാൻ ധാരാളം അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ നീറ്റ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിജയകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ തകർത്തു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇത് കുറച്ചു എന്നും സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. 2016-ലെ അന്തർസംസ്ഥാന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ആരോപണങ്ങളും, 2017-ലെ ആൾമാറാട്ടം,വസ്ത്രധാരണ രീതികളിൽ വിവേചനം നടപ്പാക്കൽ, പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ വിവർത്തന പിശകുകൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.
പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു സംഘടിത ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. "സോൾവർ സംഘങ്ങളുടെ" പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2020 നും 2021 നും ഇടയിൽ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരവധി സോൾവർ സംഘങ്ങളെയും ആൾമാറാട്ട റാക്കറ്റുകളെയും കണ്ടെത്തി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഡമ്മി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹാജരായി, ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങളിലെ കൃത്രിമം കൂടിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭ 2021-ലും 2022-ലും നീറ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. അതിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുളള അധികാരം നൽകുന്ന ഓർഡിനൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് ഇങ്ങനെ
- നീറ്റിന് മുൻപുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവേശന മാതൃക നടപ്പാക്കണം. മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിൽ വിശാലമായ സാമൂഹിക പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് മെഡിക്കൽ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യണം.
- തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ ഇച്ഛാശക്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ 2021 ലെ ബിരുദ മെഡിക്കൽ ബിരുദ കോഴ്സുകള് സംബന്ധിച്ച ബിൽ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയിരുന്നു. വിപുലമായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ദരിദ്രർ, ഗ്രാമീണർ, സാമൂഹികമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്ക് നീറ്റിൻ്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം തെളിയിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇതിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ, ഡെൻ്റൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്താൻ അനുവദിക്കണം. 2026-2027 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് 2019 ലെ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 123 പ്രകാരം ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കണം
- നീറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും, അതിൽ യഥാർഥ അക്കാദമിക് കഴിവിനു പകരം സാമ്പത്തിക പദവി കൂടുതലായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ കുറിച്ചു.
Also read: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് നടക്കും