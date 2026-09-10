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'ജയിലിലെ ക്രൂരമർദനം, തകർന്ന താടിയെല്ല്'; വിജയ്‌യുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിലിൽ കടുത്ത ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളാണ് താൻ നേരിട്ടതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

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DMK president MK Stalin (ANI)
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By ANI

Published : September 10, 2026 at 10:16 AM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ സ്റ്റാലിൻ. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഡിഎംകെയുടെ പോരാട്ടങ്ങളും മിസ നിയമപ്രകാരമുള്ള തൻ്റെ അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും ഓർമിപ്പിച്ച സ്റ്റാലിൻ, ചരിത്രം ഒരിക്കലും തിരുത്തിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിഎംകെയുടെ ചരിത്രമോ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പോരാട്ടങ്ങളോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മറീന ബീച്ചിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധി വലിയൊരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും മിസ നിയമത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ 1976 ജനുവരി 31ന് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതായും സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് ഗോപാലപുരത്തെ വസതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ അന്ന് പ്രചാരണത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മകൻ നാളെ വരുമെന്നും അപ്പോൾ താൻ തന്നെ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കരുണാനിധി പൊലീസിനെ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.

ജയിലിലെ കൊടിയ മർദനം
ജയിലിൽ കടുത്ത ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളാണ് താൻ നേരിട്ടതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. കുഷ്ഠരോഗികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് തങ്ങളെ അടച്ചത്. ചെറിയൊരു മുറിയിൽ പത്തുപേരെയാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. പൊലീസ് ലാത്തികൊണ്ടും ബൂട്ടിട്ടും തടവുകാരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. മുൻ എംപിയും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ ചിട്ടി ബാബു ജയിലിലെ മർദനത്തെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത്. മർദനത്തിൽ തൻ്റെ താടിയെല്ല് തകർന്നതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അണ്ണാദുരൈയുടെ കാലം മുതലുള്ള ഡിഎംകെയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ആര് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചരിത്രം മാറ്റാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കരുണാനിധിക്കെതിരായ സർക്കാരിയാ കമ്മിഷൻ പരാമർശങ്ങളെയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെയും സ്റ്റാലിൻ തള്ളി. ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരുകൾ നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നു. ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസുകൾ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഭരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം
മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഭരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും വിജയ് തയാറാകണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിരവധി മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ ഇരുന്ന തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ക്രമസമാധാനം, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം, അവകാശ സംരക്ഷണം എന്നിവയിലാകണം നിയമസഭാ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ക്രമസമാധാന തകർച്ച, പരന്തൂർ വിമാനത്താവള പദ്ധതി, കർഷകരുടെ കടാശ്വാസം, പാചകവാതക സിലിണ്ടർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ഭരണം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പോലെ റീലുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ സർക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. അധികാരത്തിലില്ലെങ്കിലും ഡിഎംകെ തമിഴ്‌നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരും. അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പരാജയമായി പാർട്ടി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും വികസനത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നത് തുടരും. മുൻ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഡിഎംകെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പോരാടുമെന്നും അത് പാർട്ടിയുടെ മാറ്റാനാകാത്ത ചരിത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കരുണാനിധി സർക്കാരിനെതിരായ സർക്കാരിയാ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

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പാർട്ടി ഫണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാലിൻ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി എന്നിവർക്കെതിരെ ഇഡി അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതായും വിജയ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പൊലീസ് വകുപ്പിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സേനയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ അതിരുകടക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

VIJAY ALLEGATION ON DMK CORRUPTION
STALIN COUNTERS CM VIJAY ALLEGATION
TAMIL NADU POLITICS
STALIN RESPONDS TO VIJAY CLAIMS
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