മണ്ഡല പുനർനിർണയം ദക്ഷിണേന്ത്യയെ തകർക്കും; ബില്ല് കത്തിച്ച് സ്റ്റാലിൻ്റെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം
By ANI
Published : April 16, 2026 at 9:52 AM IST
ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. നാമക്കലിലെ ഒരു ചായക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിർദിഷ്ട അതിർത്തി നിർണയ ബില്ലിൻ്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതിഷേധം.
കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കരിങ്കൊടി ഉയർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടന്നു. ഡിഎംകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും രാജ്യസഭ അംഗവുമായ കെ.ആർ.എൻ രാജേഷ് കുമാർ, മന്ത്രി മതിവേന്ദൻ തുടങ്ങിയവരും നാമക്കലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണവും കുടുംബസൂത്രണവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പുതിയ നീക്കമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. പുനർനിർണയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പാർലമെൻ്റിലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കും.
ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ലഭിക്കുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുകയും ചെയ്യും. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ ബിജെപി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന കരിനിയമത്തിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും, രാജ്യത്തെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യ സർക്കാരിനെതിരെ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദ്രാവിഡ ഭൂമിയിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്
പണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കത്തിപ്പടർന്ന ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീ ഡൽഹിയെ ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചുവെന്നും, ഡൽഹി വഴങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആ തീ അണഞ്ഞതെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് തമിഴരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭയാർഥികളാക്കി മാറ്റുന്ന കറുത്ത നിയമത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു തീ ആളിക്കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തീ ദ്രാവിഡ ഭൂമിയിൽ പടരുമെന്നും ബിജെപിയുടെ അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏപ്രിൽ 23ന് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയതിലും ഡിഎംകെയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട്. വനിത സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനും ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശം കവരുന്നു
നിർദിഷ്ട ബിൽ സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യമൊഴിയും രംഗത്തെത്തി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ തെന്നൂരിലുള്ള വസതിയിൽ കരിങ്കൊടി സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതിഷേധം. പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ എല്ലാ വീടുകളിലും കരിങ്കൊടികൾ ഉയർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബില്ലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത് എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അൻബിൽ മഹേഷ് പറഞ്ഞു. സീറ്റുകൾ വർധിക്കുമ്പോൾ യുപി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എംപിമാരുടെ എണ്ണം 80ൽ നിന്ന് 120 ആയി ഉയരും. കരട് റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഫെഡറലിസം ഒരു ചർച്ചയാകേണ്ടതിന് പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ സംഘർഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
