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'ഇവിഎമ്മിൽ തകരാറില്ല'; എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഹർജിയില്‍ തിരിച്ചടി, കേസ് തള്ളണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് നൽകിയ കേസ് തള്ളണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 4:06 PM IST

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ചെന്നൈ: കൊളത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാനായി മാറ്റി വച്ചു. ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി വി.എസ്. ബാബുവിൻ്റെ വിജയം അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും, തന്നെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശ്രുത് അരവിന്ദ് ധർമ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുൾ മുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വാദം കേട്ട ശേഷം വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചത് . മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലും ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനു (ഇസിഐ) വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജി. രാജഗോപാലും ദാമ ശേഷാദ്രി നായിഡുവും ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് നടപടി.

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"എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പീൽ നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? കേസിൽ ആർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചില്ലേ?" എന്ന് ജഡ്‌ജിമാർ ചോദിച്ചു. ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് എം.കെ. സ്റ്റാലിന് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി ജഡ്‌ജിമാർ കേസ് മാറ്റിവച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സ്റ്റാലിന്‍ നൽകിയ കേസ് തള്ളണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 329(ബി) ഉം 1951 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 ഉം കണക്കിലെടുത്ത് റിട്ട് ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ 'ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ' വഴി മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അതിനാൽ ഈ റിട്ട് ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാദിച്ചു.

100 ശതമാനം വോട്ട് എണ്ണുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ പരിശോധിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, 14 വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളും തകരാറിലായിരുന്നില്ല. വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ചെറിയ തകരാറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും ഉടനടി പരിഹരിച്ചു" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പരിശോധിച്ചതെന്നും അതിനാൽകേസ് വൈകിയാണ് ഫയൽ ചെയ്‌തതെന്നും സ്റ്റാലിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബിൽ പറഞ്ഞു. "എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ മെയ് 7 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും, ജൂലൈ 29 ന് മാത്രമാണ് പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്, ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് തുടരാതിരിക്കാൻ അവർ പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകി ആരംഭിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടി കാരണം കേസ് വൈകിയാണ് ഫയൽ ചെയ്‌തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അതിൻ്റെ ജോലി ശരിയായി ചെയ്‌തില്ല. ഹർജിക്കാരനെ അതിന് ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ കഴിയില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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