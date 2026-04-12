കൊടും ചൂടിലും തളരാത്ത പ്രചാരണം; ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ
ഡിഎംകെയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും കൃത്യമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. സഖ്യകക്ഷികൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
Published : April 12, 2026 at 7:29 PM IST
ചെന്നൈ: കൊടും ചൂടിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തളരാതെ ഗ്രാമങ്ങളിലും വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങി വോട്ട് തേടുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ. ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരുടെ ഐക്യവും ഏകോപനവും വളരെ ഊർജസ്വലമാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കൊടും ചൂടും മഴയും വകവയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പ്രവർത്തകർക്ക് കത്തുകൾ നൽകി.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പത്ത് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ കത്ത്. അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വീടുകളിലും കൃത്യമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സഖ്യകക്ഷികൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കത്തിൽ നിർദേശിച്ചു.
കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, താൻ എവിടെ പോയാലും ഡിഎംകെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണിത്. ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. അതിലൊന്നാണ്, അഞ്ച് വർഷത്തെ 'ദ്രാവിഡ മോഡൽ' ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നേട്ടങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന് 'ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.0' ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിൽ ഡിഎംകെയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എതിർ പാർട്ടികൾ പോലും അതിശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണ്. വർഷങ്ങളായി ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളെ കാണുകയും അവരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ജനങ്ങളുമായുള്ള ഈ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും. ജനങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും വിജയ പ്രതീക്ഷ അനുകൂലമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവിഡർ കഴകത്തിൻ്റെ നേതാവായ അയ്യാ കെ വീരമണി തൻ്റെ 92-ാം വയസിലും സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. 80 കഴിഞ്ഞ ചിദംബരവും വൈകോയും 'ദ്രാവിഡ മോഡൽ' ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു. 87 വയസുള്ള ഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുരൈമുരുഗനും 28 കാരനായ അവിനാശിയിലെ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി കോകിലമണിയും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഖ്യകക്ഷികളും പിന്തുണയുമായി ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു.
ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും കൊണ്ടാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഡിഎംകെ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കും. ജനങ്ങളും ഇത് തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ. അവരുടെ മുഖത്തെ തിളക്കം, യുവാക്കളിലെ പ്രതീക്ഷ, ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എല്ലാം ഡിഎംകെയുടെ വിജയത്തിന് അടിത്തറ പാകുന്നു എന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ കത്തിൽ പറയുന്നു.
