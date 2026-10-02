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തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ടിവികെ സർക്കാരിനെതിരെ എം കെ സ്റ്റാലിൻ

ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീൽസ് സർക്കാരാണ് തമിഴ്‌നാട് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു

TWO LANGUAGE POLICY TAMIL NADU LANGUAGE CONTROVERSY MK STALIN AGAINST CM VIJAY THREE LANGUAGE POLICY
MK Stalin (ANI)
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By ANI

Published : October 2, 2026 at 11:53 AM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ. തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇരുഭാഷാ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ സർക്കാരിന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിനെയാണ് തമിഴ്‌നാട് നേരിട്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ആ റോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഭരണമാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം പരിശോധിക്കുകയും എതിർപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ടിവികെ സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.

റീൽസ് സർക്കാർ

ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീൽസ് സർക്കാരാണ് തമിഴ്‌നാട് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കി സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ സമീപനം മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുഭാഷാ നയം തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ജീവനാഡിയാണെന്നും അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് കർശന നിർദേശം നൽകി. ഹിന്ദി ഭാഷാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കുന്നതിലൂടെ തമിഴ് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും തനിമ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

17-ാമത് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഗവർണർ വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഭാഷ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ നിലപാടുകൾ ഗവർണർ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലെ ഇരുഭാഷാ നയം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഗവർണർ സഭയെ അറിയിച്ചു. 1968-ൽ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ നയമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഭാഷാ വിഷയം എക്കാലത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയെ സംസ്ഥാനം ശക്തമായി എതിർക്കുകയും തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുഭാഷാ നയം തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി എൻ അണ്ണാദുരൈയുടെ കാലത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുഭാഷാ നയം ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയത്.

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ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ നിരന്തരം പ്രതിഷേധം ഉയർത്താറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത്. എന്നാൽ ഭാഷാ നയത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന സൂചനയാണ് ഡിഎംകെ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. പുതിയതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ടിവികെ സർക്കാരും ഭാഷാ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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TAGGED:

TWO LANGUAGE POLICY
TAMIL NADU LANGUAGE CONTROVERSY
MK STALIN AGAINST CM VIJAY
THREE LANGUAGE POLICY
MK STALIN WARNS TVK GOVERNMENT

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