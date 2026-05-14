ഡിഎംകെയുടെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് സ്റ്റാലിൻ; പരാജയകാരണം അറിയാന് മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം തേടും
ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ അറിവാലയം സമുച്ചയത്തിലെ കലൈഞ്ജർ അരംഗത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തി
Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡിഎംകെയുടെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ. സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഡിഎംകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം നടന്നു. ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ അറിവാലയം സമുച്ചയത്തിലെ കലൈഞ്ജർ അരംഗത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, ഡിഎംകെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ നെഹ്റു, ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കനിമൊഴി എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന ഡിഎംകെ ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
“അടുത്തിടെ സമാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും സ്വന്തമായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല. നമ്മുടെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയിലൂടെയാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ഡിഎംകെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടിയില്ലെങ്കിലും, അവർക്ക് ഗണ്യമായ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു” സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
'1989-ൽ ഡിഎംകെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. തുടർന്ന്, 1991ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 1996-ൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. എന്നാൽ, 2001ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 37 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 2006-ൽ ഡിഎംകെ സർക്കാർ വന്നു, തുടർന്ന് 2011ൽ വെറും 31 സീറ്റുകൾ മാത്രം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ, ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം വളരെ പരിമിതമായ എണ്ണം സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.
2021ലെ ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന്, 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 59 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. സഖ്യകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ, ആകെ 73 സീറ്റുകൾ. ഞങ്ങളും ടിവികെയും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വിഹിത വ്യത്യാസം വെറും 3.52 ശതമാനം മാത്രമാണ്. എന്തായാലും ഡിഎംകെ വിജയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 'എൻ്റെ ഒരു വോട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കാനാണ്' എന്ന് ആലോചിക്കാതെ വോട്ട് ചെയ്തു' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ, ടിവികെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത നിരവധി ആളുകൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ നല്ല ഭരണത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണിത്. പൊതുജീവിതത്തിൽ, വിജയവും പരാജയവും അനിവാര്യമായ സംഭവങ്ങളാണ്. അണ്ണനും കലൈഞ്ജറും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പക്വതയാണിത്.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഞങ്ങൾ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. വിശ്രമമില്ലാതെ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മുൻ സർക്കാരുകളൊന്നും ഇതുവരെ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത നാഴികക്കല്ലുകൾ ഞങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. എന്നിട്ടും, ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനായി, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല.
ആരും മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡിഎംകെയുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം. വിജയം നേടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് ന്യായമാണ് അതുപോലെ, ഈ പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിശകലനം മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായ അപവാദമായി മാറരുത്.
ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക തിരിച്ചടി മാത്രമാണ്, നമുക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റാനാവാത്ത, തകർന്ന പരാജയമല്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് നാം ഉയർന്ന ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നാം പൂർണമായ ഐക്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, നമ്മൾ കൂട്ടായ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഒന്നാമതായി, നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം തേടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന്, പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. അടുത്ത 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല.
കൂടാതെ, പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും തുറന്നതും സുതാര്യവുമായി പങ്കിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത വെബ്സൈറ്റ് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും' സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. "അതുപോലെ, ഡിഎംകെയുടെ സംഘടനാ ഘടനയിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. അത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ മറ്റൊരു നൂറു വർഷത്തേക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായി നിലനിർത്തും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
