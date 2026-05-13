ടീം ഇല്ലെങ്കിൽ യുഡിഎഫിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച വിജയം സാധിക്കില്ലായിരുന്നെന്ന് എം കെ മുനീര്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 8:26 PM IST

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എം കെ മുനീർ. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടത് ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന പേരിലെന്ന് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഇട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് ടീം യുഡിഎഫും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസും ഇത് രണ്ടും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധ്യമായെന്നും എം കെ മുനീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടീം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച വിജയം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നതിന് യുഡിഎഫിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നും എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ആളായിരിക്കുമോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തായാലും പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആകില്ലെന്ന് മറുപടിയാണ് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗിനോട് നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് എം എം ഹസൻ്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വഴിയിൽ പോകുന്നവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്നും എം കെ മുനീർ പരിഹസിച്ചു.

ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് യുഡിഎഫിന് ഇത്തവണ ഉണ്ടായ മിന്നുന്ന വിജയം എന്നും പത്തുവർഷം കേരളത്തെ ദുരിത പൂർണ്ണമാക്കി സ്വജനപക്ഷ പാദവും അഴിമതിയും മുഖമുദ്രയാക്കി കൊണ്ട് നടന്ന സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കി എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും എം കെ മുനീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ചുമതല സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കെ മുനീർ വ്യക്തമാക്കി. ഏറെ പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെച്ച കോഴിക്കോടിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമെന്നും എം കെ മുനീർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ആറ് നിയുക്ത എംഎൽഎമാരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

