മിസോറാമിൽ ചരിത്ര നേട്ടം; ആദ്യത്തെ 'ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കർ' ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം
മിസോറാമിലെ ആശുപത്രിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ 'ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കർ' സ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി
By PTI
Published : October 6, 2026 at 3:06 PM IST
ഐസോൾ: മിസോറാമിൻ്റെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ചരിത്രപരമായ കുതിച്ചുചാട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ 'ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കർ' സ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഐസോളിലെ സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 67 വയസുകാരനായ രോഗിയിലാണ് ഈ അത്യാധുനിക ഉപകരണം വിജയകരമായി ഘടിപ്പിച്ചത്.
ആരോഗ്യമന്ത്രി ലാൽറിൻപുയി ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരായ ഡോ. ലോൻസി വി ലാൽസാർലിയാന, ഡോ. ഇസഹാക്ക് ലാലാവ്മകിമ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കൊൽക്കത്തയിലെ അപ്പോളോ മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പ്റ്റലിലെ ഡോ. ഉദയ് ശങ്കർ ദാസിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസോറാം യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്കീമിന് കീഴിലാണ് രോഗിക്ക് ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയത്.
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നെഞ്ചിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താതെ കാൽ തുടയിലെ സിരയിലൂടെ കത്തീറ്റർ വഴി നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന അത്യാധുനിക 'ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കറാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. സാധാരണ പേസ്മേക്കറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അണുബാധ സാധ്യത കുറവായ ഇതിന് 18 മുതൽ 21 വർഷം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്നത് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ കാർഡിയാക് കാത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലാബ് സ്ഥാപിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സാധാരണ പേസ്മേക്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചർമത്തിനടിയിൽ ഒരു അറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ 'ലീഡുകൾ' (വയറുകൾ) കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
പേസ്മേക്കറിനായി അറ ഉണ്ടാക്കാനോ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ വയറുകൾ കടത്തിവിടാനോ മുറിവുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ, ഇത് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രം ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സാധാരണ പേസ്മേക്കറുകളുടെ ബാറ്ററിക്ക് ഏകദേശം ഒമ്പത് മുതൽ 11 വർഷം വരെയാണ് ആയുസുണ്ടാകാറുള്ളത്. 'അബോട്ട് അവെയർ വിആർ' (Abbott AVEIR VR) ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കർ 18 മുതൽ 21 വർഷത്തിലധികം വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ നേട്ടം ഐസോൾ സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മിസോറാമിൽ തന്നെ അത്യാധുനിക ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും" ലാൽറിൻപുയി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ പേസ്മേക്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 'ലീഡ്ലെസ് പേസ്മേക്കർ' സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്ന് ഡോ. ലോൺസി പറഞ്ഞു.
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