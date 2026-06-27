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ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയി കാണാതായി; 11 വർഷത്തിന് ശേഷം മകനെ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ കുടുംബം

മകനെ കണ്ടെത്താനായി മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

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കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഹന്‍മന്തു (Eenadu tv)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 11:39 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: 11 വർഷം മുൻപ് ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയി കാണാതായ മകനെ തേടി ആ മാതാപിതാക്കൾ അലയാത്ത ഇടങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ നിമിഷത്തിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ആ സന്തോഷവാർത്ത അവരെ തേടിയെത്തി. കണ്ണീരും കാത്തിരിപ്പും അവസാനിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ മകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വിതുമ്പുകയാണ് ഒരു കുടുംബം.

അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരോധാനം
തെലങ്കാനയിലെ നാരായൺപേട്ട് ജില്ലയിലുള്ള ഊട്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തിപ്രസ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയതും പിന്നീട് സന്തോഷിപ്പിച്ചതുമായ ഈ സംഭവം നടന്നത്. കുർവ ഭീരപ്പ, അഞ്ചമ്മ ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ ഹനുമന്തുവിനെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായത്.

11 വർഷം മുൻപ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർണൂൽ ജില്ലയിലുള്ള ആദോനി മേഖലയിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയതായിരുന്നു യുവാവ്. എന്നാൽ അവിടെ വച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹനുമന്തുവിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. മകനെ കണ്ടെത്താനായി മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇതോടെ മകൻ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന കടുത്ത വേദനയിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബം. ഓരോ ദിവസവും മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി അവർ പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരുന്നു.

ചെന്നൈയിലെ അനാഥാലയത്തിൽ
എന്നാൽ വിധി അവർക്കായി കാത്തുവച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കാണാതായ ഹനുമന്തു എങ്ങനെയോ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭാഷയോ സ്ഥലമോ അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ യുവാവ് അവിടെയുള്ള ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. അടുത്തിടെ 'മനസ്' എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർ ഹനുമന്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനിടയായി.

തുടർന്ന് അവർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവാവിൻ്റെ നാടും വീടും കണ്ടെത്താനായത്. ഈ മാസം 25ന് തിപ്രസ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിജയലക്ഷ്മിയെ സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകർ വിവരം അറിയിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന വാർത്ത കേട്ടതിൻ്റെ അമ്പരപ്പിലും അതിയായ സന്തോഷത്തിലുമായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ഗ്രാമവാസികൾക്കും ഈ വാർത്ത വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്.

കണ്ണീരണിഞ്ഞ കൂടിക്കാഴ്ച
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാനിയായ നരസിംഹയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ ഹനുമന്തുവിനെ നേരിൽ കണ്ടു. 11 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മകനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കണ്ണീരടക്കാനായില്ല. പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.

തങ്ങളുടെ മകനെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച 'മനസ്' സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു. കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളും യുവാക്കളും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാറുണ്ടെന്നും, സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലുകളാണ് പലർക്കും തുണയാകുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഹനുമന്തുവിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് കുടുംബം. നീണ്ട കാലത്തെ വേർപാടിന് ശേഷം മകൻ തിരിച്ചെത്തുന്നതിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് തിപ്രസ്പള്ളി ഗ്രാമം.

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