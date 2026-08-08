കരിങ്കടലിൽ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; കാണാതായ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയിൽ
ജൂലൈ 25 നാണ് യുക്രെ്യിനിലെ ഒഡോസ തുറമുഖത്തിന് സമീപം 'എംവി എജിഎൻ രഗ്നാർ' എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്.
Published : August 8, 2026 at 10:31 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കരിങ്കടലിൽ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നാവികരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ തെരച്ചിൽ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജൂലൈ 25 നാണ് യുക്രെ്യിനിലെ ഒഡോസ തുറമുഖത്തിന് സമീപം 'എംവി എജിഎൻ രഗ്നാർ' എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്. കപ്പലിൽ നാല് ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ദീപക് കുമാർ ഗുപ്ത, രാമചന്ദ്ര എന്നിവരെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
യുക്രെ്യൻ ഭരണകൂടം, റൊമാനിയൻ മാരിടൈം റെസ്ക്യൂ കോഓർഡിനേഷൻ സെൻ്റർ, റൊമാനിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാവികരെ കണ്ടെത്താനായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും രണ്ട് നാവികരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ തെരച്ചിൽ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ കാണാതായ ദീപക് കുമാർ ഗുപ്തയുടെ സഹോദരൻ സന്ദീപ് കമാർ ഗുപ്ത സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
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ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. അപകടത്തിന് ശേഷം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും യുക്രെ്യിനിലെയും റൊമാനിയയിലെയും ഇന്ത്യൻ എംബസികൾക്ക് നിരന്തരം അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടും കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സന്ദീപ് കുമാർ ഗുപ്ത പർജിയിൽ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
യുക്രെയ്നിലെയും റൊമാനിയയിലെയും ഇന്ത്യൻ എംബസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സഹോദരനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജീതമാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇതെ തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് കേന്ദ്രത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കാണാതായ നാവികരുടെ തൊഴിൽ കരാറുകളിൽ ഇൻഷൂറൻസ് പരിരഷഷഷ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്അർഹമായ ഇൻഷൂറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബെഞ്ച് സർക്കാരിോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഒഡേസ തുറമുഖം നിരന്തരം മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. സമുദ്രവ്യാപാര പാതകൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരിങ്കടലിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കം കടുത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.
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