കാണാതായ 'ജയ് മാ കാളി' ട്രോളർ കണ്ടെത്തി; 9 മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു, 6 പേർക്കായി തെരച്ചിൽ
വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലാണ് ട്രോളർ കണ്ടെത്തിയത്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്
Published : July 13, 2026 at 12:37 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കാക്കദ്വീപിൽ നിന്ന് മീൻപിടിക്കാൻ പോയി കാണാതായ 'ജയ് മാ കാളി' എന്ന ട്രോളർ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം കണ്ടെത്തി. ഉൾക്കടലിൽ വച്ച് കാണാതായ 15 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒൻപത് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലാണ് ട്രോളർ കണ്ടെത്തിയത്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ട്രോളറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. കാണാതായ മറ്റ് ആറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശങ്കർപൂർ തീരത്ത് നിന്ന് 15 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് മീൻപിടിക്കാൻ പോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇവരെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. വിപുലമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും കാണാതായ ആറ് പേരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
കുടുംബങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ്
ഒഡിഷയിലെ ബാലസോർ ജില്ലയിലെ ഭോഗറായി ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള ഉലുഡ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരും കാണാതായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളായ ജയറാം മാഝി, രവീന്ദ്ര മാഝി, ജഗന്നാഥ് മാഝി എന്നിവരാണ് കാണാതായവരിൽ ഉള്ളത്. ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് ഇവർ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശങ്കർപൂർ തീരത്ത് നിന്ന് ട്രോളറിൽ ഉൾക്കടലിലേക്ക് മീൻപിടിക്കാൻ പോയത്. ജൂലൈ അഞ്ചിന് ശേഷം ട്രോളറുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക വർധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും തുറമുഖത്ത് എത്തുമായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഇവരുടെ ആശങ്ക വർധിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
കടലിൽ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കാണാതായ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താൻ അധികൃതരും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സുന്ദർബൻ ടൈഗർ റിസർവ് ഡെപ്യൂട്ടി ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർ ചിത്രക് ഭട്ടാചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. രാംഗംഗ റേഞ്ചിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സുന്ദർബൻ പൊലീസ്, പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ബാഗേർചാർ പ്രദേശത്തെ ചുൽകതി വനത്തിന് സമീപം മറിഞ്ഞ നിലയിൽ ട്രോളർ കണ്ടെത്തിയത്. സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ബഖാലി തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം.
തുടർന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ട്രോളർ മറ്റൊരു ട്രോളറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പഥർപ്രതിമയിലെ ഗോബർധൻപൂരിലുള്ള സീതാറാംപൂർ ഘട്ടിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. സന്ധ്യയോടെ ഘട്ടിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ട്രോളറിനുള്ളിൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. രാത്രിയോടെ എഞ്ചിന് സമീപം കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. പിന്നീട് ട്രോളറിനുള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം അഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. പിന്നീട് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ മരണം ഒൻപതായി.
ട്രോളറിനുള്ളിലോ അപകടസ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തോ ഇനിയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ട്രോളറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, കാണാതായ ആറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, വനംവകുപ്പ്, സുന്ദർബൻ പൊലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കാണാതായവരിൽ രണ്ട് പേർ ഒഡിഷ സ്വദേശികളാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് മേദിനിപ്പൂരിലെ ശങ്കർപൂരിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ട്രോളർ കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ശങ്കർപൂർ, ഫ്രേസർഗഞ്ച്, സീതാറാംപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടി. കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിൽക്കുമെന്നും ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും സുന്ദർബൻ വികസന മന്ത്രി ദീപാങ്കർ ജന പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ കൈമാറാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
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