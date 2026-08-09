കാണാമറയത്തേക്ക് മറഞ്ഞ ലക്ഷങ്ങൾ! ഇന്ത്യയിൽ കാണാതാവുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു; പിന്നിൽ മനുഷ്യക്കടത്തോ? ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമെന്ന് വിദഗ്ധർ
നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2024ൽ രാജ്യത്ത് 5.24 ലക്ഷം പേരെ കാണാതായി. തീർപ്പാക്കാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 4.07 ലക്ഷമാണ്.
Published : August 9, 2026 at 10:54 AM IST
പട്ന: ഇന്ത്യയിൽ അനുദിനം എത്രയോ മനുഷ്യരെ കാണാതാകുന്നു..ഒരു തുമ്പും കിട്ടാതെ മാഞ്ഞുപോയ എത്രയോ മിസിങ്ങ് കേസുകൾ. എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ..കാണാമറയത്തേക്ക് മറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യരും അവരുടെ കാണാതാവലും എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നതിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്ന് കാട്ടുകയാണ് ശനിയാഴ്ച നടന്ന 'കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളും മനുഷ്യക്കടത്തും' സംബന്ധിച്ച കിഴക്കൻ മേഖലാ സമ്മേളനം. സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
2024-ലെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ (NCRB) കണക്കുകളും മറ്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും വിശകലനം ചെയ്ത വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, ആ വർഷം രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 5.24 ലക്ഷം പേരെ കാണാതായി എന്നാണ്. കണ്ടെത്താനാകാതെ പോയവരുടെ തീർപ്പാക്കാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 4.07 ലക്ഷമാണ്. ഇതോടെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ കാണാതായവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 9.25 ലക്ഷമായി.
കാണാതായവർ മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരകളോ?
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് (NHRC) നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ, കാണാതായവരിൽ പലരും മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി വിരമിച്ച ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിദഗ്ധനുമായ പി.എം. നായർ പറഞ്ഞു. കാണാതാകുന്നവരിൽ ശരാശരി 54 ശതമാനം പേരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കണ്ടെത്താനാകത്തവരുടെ കണക്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധം തുടങ്ങി ഉന്നതതല കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നായർ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാര സേന (NDRF) ഡയറക്ടർ ജനറലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യക്കടത്തിൽ നിന്ന് 65,000-ത്തിലധികം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം 30,000 കുട്ടികൾ ലാവോസ്, കംബോഡിയ തുടങ്ങിയ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് അവരെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യക്കടത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഇടപാടുകള് നടക്കുന്ന വ്യവസായമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയുമായ മുക്ത ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് പോലെ ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്ന ഉൽപ്പന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യവസായമല്ല. മറിച്ച്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടതും എന്നാൽ വൻതോതിൽ പണം കൊയ്യുന്നതുമായ ഒരു വ്യവസായമാണെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ 'ഉത്ഭവസ്ഥാനം' (source), 'ലക്ഷ്യസ്ഥാനം' (destination), 'കടന്നുപോകുന്ന ഇടം' (transit) എന്നിങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇന്ത്യ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു - അതായത് ഇന്ത്യ മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും കടന്നുപോകുന്ന ഇടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരുമായ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി കടത്തപ്പെടുന്നു. 2024-ൽ എൻ.സി.ആർ.ബി (NCRB)യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 3,07,231 തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. 60 ശതമാനത്തിലധികം കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഇരകളെ കണ്ടെത്തിയ കേസുകളുടെ നിരക്ക് കുറവാണെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, അന്തർദേശീയ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ ഏകോപനമില്ലാത്തതും ഓരോ വിഭാഗവും ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ വിഷയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, 'ശ്രീ ഗണേഷ് വേഴ്സസ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ' കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് എ. അമനുല്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച്, കാണാതായ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു 'നടപടിക്രമം' (SOP) തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എ. അമനുല്ല, പട്ന ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് രാജീവ് രഞ്ജൻ പ്രസാദ് എന്നിവരായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാർ, ബിഹാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എസ്.ഡി. സഞ്ജയ്, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അർച്ചന പഥക് ദാവെ, ഐ.എ.എസ് -ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അഭിഭാഷകർ, വിദഗ്ധർ, കൂടാതെ ഝാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മനുഷ്യക്കടത്തുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏജന്സികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസവും പ്രധാന വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാണാതായ കുട്ടികൾ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്പ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സാഹചര്യം നാം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ 'സഹയോഗ് ശിവിർ' (സഹായ ക്യാമ്പ്) ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടി കാണാതായതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചാൽ, സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും കുട്ടിയെ കാണാതാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ പൊലീസ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും ചൗധരി പറഞ്ഞു.
കാണാതായ കുട്ടികളുടെയും മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച വിവിധ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. 44 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (DSP) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുക, പ്രത്യേക ജുവനൈൽ പൊലീസ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുക, ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരെ നിയോഗിക്കുക, 'നയാ സവേര' (പുതിയ പ്രഭാതം) എന്ന പുനരധിവാസ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്ഷേമ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുവഴി മനുഷ്യക്കടത്ത് കുറയുന്നതിനും കാരണമായെന്ന് ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ, കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നതും മനുഷ്യക്കടത്തും കേവലം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസവും ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാനുഷിക വശങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഈ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തി ആവശ്യമാണെന്നും. ബോധവൽക്കരണത്തിലും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ജസ്റ്റിസ് അമനുല്ല പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നതും മനുഷ്യക്കടത്തും തടയുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തുകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അഭിനന്ദിച്ചു. കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളോട് ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നവരായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് നേതാക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കും. അവർക്ക് ചെറിയൊരു സഹായം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളുവെന്നും അമനുല്ല പറഞ്ഞു.
പട്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് 'ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്' ഹർജികളെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവയെല്ലാം കാണാതായ മകനെയോ മകളെയോ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് രാജീവ് രഞ്ജൻ പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (IO) കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നോ ഉള്ള പരാതികൾ സാധാരണമാണ്. ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നവും നീതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയവുമാണ്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, നഗര തലങ്ങളിലുള്ള ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകളുടെയും മറ്റ് ഏജൻസികളുടെയും ശൃംഖല രൂപീകരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
കാണാതായ ഒരു കുട്ടിയെ സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന 'സുവർണ്ണ സമയം' (golden period) ആദ്യത്തെ നാല് മണിക്കൂറാണെന്ന് ഉദാഹരണമായി ചില കേസുകൾ ചൂണ്ടികാട്ടികൊണ്ട് പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിന് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, അവരുടെ അനാസ്ഥയുടെയും പരാജയത്തിൻ്റെയും നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 'ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്' എന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിയാണെന്ന കാരണത്താൽ ഹൈക്കോടതി പോലും അത്തരം ഹർജികൾ അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാണാതാകലും മനുഷ്യക്കടത്തും തടയുന്നതിലെ പ്രധാന തടസങ്ങൾ
കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നതുമായും മനുഷ്യക്കടത്തുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നു.
- വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിൻ്റെയും സംയോജനത്തിൻ്റെയും അഭാവം.
- രാജ്യത്തുടനീളം മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് ഏകീകൃത സംവിധാനമില്ലായ്മ.
- മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി സഹകരിക്കാതെ ഓരോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ
- കാണാതായവരെയും മനുഷ്യക്കടത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മതിയായ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അഭാവം.
- കാണാതായ കുട്ടികളെയും മനുഷ്യക്കടത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം സംബന്ധിച്ച മതിയായ അവബോധമില്ലായ്മ.
- മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ (Anti-human trafficking units) പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്നു
- ജുവനൈൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള (protocol) അറിവില്ലായ്മ
- CCTNS (ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ്), 'വാത്സല്യ' (Vatsalya) പോർട്ടലുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ
- സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ ദുർബലമായ അതിർത്തികൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, വംശീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
- മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുടെ ദുഷ്കരമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ. പലപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ട് വച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ
- മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
- രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വീണ്ടും മനുഷ്യക്കടത്തിന് (പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴിയുള്ള കടത്തിന്) ഇരയാകാത്ത വിധം പുനരധിവസിപ്പിക്കുക.
- അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
- മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ മികച്ച ഏകോപനവും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കുക.
- രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നൽകുന്ന തൊഴിലുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുക.
- വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യവിഭവശേഷി, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുടെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തലിനായി 'സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്' (SOP) തയ്യാറാക്കുക.
- ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ (face recognition tools), മറ്റ് സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായം തേടുക.
- മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ സമൂഹത്തെയും ജനങ്ങളെയും പങ്കാളികളാക്കുക.
- കോളജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുക.
- മനുഷ്യക്കടത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ നിന്നും ആളുകളെ തടയാൻ അവരിൽ അവബോധം വളർത്തുക.
- മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുകളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- കുടിയേറ്റക്കാർക്കിടയിൽ അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക
- മനുഷ്യക്കടത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
- തങ്ങളുടെ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികളാക്കുക.
Also read:'ജെൻ സിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു; പദവി എനിക്ക് പ്രധാനമല്ല': നീറ്റ് വിവാദത്തിൽ രാജിവച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ