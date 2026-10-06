ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം; പരിക്കേറ്റ 11 പേരും ഇന്ത്യക്കാർ, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
ആകെ 19 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 12 പേരെയും ഒമാൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് ഒമാൻയിലെ ഖസബ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
Published : October 6, 2026 at 5:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പനാമ പതാകയേന്തിയ 'എംടി ഓൺ പീസ്' (MT On Peace) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 12 പേരിൽ 11 പേരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എം.ഇ.എ) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആകെ 19 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 12 പേരെയും ഒമാൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് ഒമാൻയിലെ ഖസബ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ 11 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ജീവനക്കാരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒമാൻ ഭരണകൂടത്തിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നന്ദി അറിയിച്ചു.
മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും നാവികരെയും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതവും വാണിജ്യവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന
ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കവെ, പനാമ പതാകയേന്തിയ എംടി ഓൺ പീസ് (MT On Peace - IMO 9893204) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ആകെ 19 ജീവനക്കാരുള്ള ഈ കപ്പലിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. 11 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 12 ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായി വിവരമുണ്ട്. ഒമാൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരെ ഉടൻതന്നെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ഒമാനിലെ ഖസബിൽ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൽകിയ വിലയേറിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ഒമാൻ അധികൃതർക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
Statement on the attack on a commercial vessel MT On Peace, off the coast of Oman 🔗 https://t.co/nuE2vv3x8k https://t.co/9KE13wy5UY— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 6, 2026
ഈ മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും താൽപ്പര്യാർഥം ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു.
മേഖലയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ, നാവികർ, സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിക്കണം. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതവും വാണിജ്യവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.