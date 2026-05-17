പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടി കാടിനുള്ളിൽ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി; രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ
കബീർ ധാമിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാടിനുള്ളിൽ ആദ്യം കണ്ടത് വിറക് ശേഖരിക്കാനെത്തിയവർ.
Published : May 17, 2026 at 10:55 AM IST
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഢിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ടു യുവാക്കൾ കുട്ടിയെ കാടിനുള്ളിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി. അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കബീർ ധാമിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വന നിബിഢമായ പ്രദേശത്ത് കാടിനുള്ളിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ പെൺകുട്ടി മുൻ പരിചയമുള്ള രണ്ട് യുവാക്കളെ വഴിയരികിൽ വച്ച് കണ്ടു. കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതികൾ മദ്യം കുടിക്കാൻ കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് നിരസിച്ചതോടെ പ്രതികൾ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
ഇരുവരും കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കാടിനു പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ, വിറക് ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയവരാണ് കുട്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, കുടുംബം സ്ഥലത്തെത്തി പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവ സ്ഥലത്തും ആശുപത്രിയിലും പൊലീസെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവത്തിന് ഇരയായ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പോക്സോ കേസടക്കം നിരവധി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കുട്ടി ആരോഗ്യ നില വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം തുടരന്വേഷണവും പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയയും നടത്തുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലാൽജി സിൻഹ പറഞ്ഞു.
പോക്സോ
കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ 2012- ൽ നിലവിൽ വന്ന കർശനമായ നിയമമാണ് പോക്സോ. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാ നടപടികളിലും കാലാവധികളിലും മാറ്റം വരും. മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഗൗരവകരമായ ഈ കുറ്റത്തിന് 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്തതും ജീവപര്യന്തം വരെ നീളാവുന്നതുമായ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.
Also Read: 17 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ അറസ്റ്റിൽ