ചോക്ലേറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെണ്കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ദസറ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ ആയിരുന്നു സംഭവം.
Published : October 18, 2025 at 2:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ 26 കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയാണ് പ്രതി പീഡിപ്പിച്ചത്. സൈദാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.
അക്ബർബാഗ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രതി രണ്ട് അയൽപക്ക കുടുംബങ്ങളിലെ പത്ത് വയസിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടുപേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. മൂന്നാമത്തെയാൾ സമീപത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
ദസറ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ചോക്ലേറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈദാബാദ് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുത്തു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സമഗ്ര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കൂടുതൽ പ്രതികള് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുകയാണ്, പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതിജീവിതർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി നേരിടാൻ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുമായും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുമായും കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങള്
ഈ മാസമാണ് ദസറ ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ മൈസൂരുവില് ബലൂണുകൾ വിൽക്കാൻ എത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കലബുറഗി ജില്ലയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയ പെണ്കുട്ടിയെയാണ് താത്കാലിക ഷെഡിന് സമീപം മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം. ദസറ ഉത്സവത്തിനിടെ ബലൂണുകളും മറ്റ് ചെറിയ വസ്തുക്കളും വിൽക്കാൻ കലബുറഗിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കുടുംബങ്ങൾ മൈസൂരുവിൽ എത്തിയിരുന്നു. മൈസൂരു പാലസ്, എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ട്, ചാമുണ്ടി ഹിൽ, ദേവരാജ ഉർസ് റോഡ്, ദേവരാജ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ദസറ വേദികൾക്ക് സമീപം അവർ താത്കാലിക ഷെഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
സംഭവം നടന്ന ദിവസം പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ എട്ട് അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഷെഡിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഷെഡിനുള്ളിലേക്കും വെള്ളം എത്തി. ഇതോടെ ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മകള് തങ്ങള്ക്കൊപ്പമില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്.
തുടര്ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ഷെഡിന് അടുത്തുള്ള ഒരു കുഴിക്ക് സമീപം പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി കുടുംബം കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സമീപത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ പെണ്കുട്ടിയേയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
