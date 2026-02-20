പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ കാട്ടിനുള്ളില് കെട്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചു; മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്
പതിനഞ്ചുകാരിയെ കാട്ടിനുള്ളില് ബന്ദിയാക്കി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്. കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. പോക്സോ, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ കേസ്.
മുംബൈ: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ട് പോയി ദിവസങ്ങളോളം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്. സ്കൂളിലേക്ക് പോയ പതിനഞ്ച്കാരിയെ വനത്തിനുള്ളില് ബന്ദിയാക്കി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസാണിത്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയുടെ പേര് പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം സഹായികളായ കൗസർ ഹൈദർ പത്താന്, ആകാശ് ശരദ് സൻസാര് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികള്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യനഗറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഇരയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പോക്സോ, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നാസിക്-സൂറത്ത് റോഡിനടുത്തുള്ള ഒരു വനപ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സഞ്ജയ് തേഗെ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി മാതാപിതാക്കള്ക്ക് കൈമാറിയെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കള് നല്കിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.
“പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് ഭാരത് ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) യുടെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. പിന്നീട് ഇരയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പോക്സോ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു” തേഗെ പറഞ്ഞു.
സംഭവമിങ്ങനെ
2026 ഫെബ്രുവരി 13 ന് രാവിലെ ഒന്പത് മണിയോടെ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയമായിട്ടും അവൾ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. മകളെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും മാതാപിതാക്കള്ക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്ന്ന് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രാഹുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു.
പരാതിയെത്തുടർന്ന് രാഹുരി പൊലീസ് സംഘം പെൺകുട്ടിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, പ്രതി നാസിക്കിലെ രാംഷേജ് ഫോർട്ട് സമുച്ചയത്തിലെ കാട്ടിലുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു. മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവില് നാസിക്-സൂറത്ത് റോഡിനടുത്തുള്ള ഒരു വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് സഞ്ജയ് തേഗെ പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് പ്രതി അവളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇതനുസരിച്ച്, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിയെ സഹായിച്ച രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരവും രഹസ്യ വിവരദാതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെയും പൊലീസ് പ്രതികള്ക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജയ് തേഗെ പറഞ്ഞു.
‘ഓപ്പറേഷൻ മസ്കാൻ്റെ’ കീഴിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം
‘ഓപ്പറേഷൻ മസ്കാൻ’ പ്രകാരം ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ രാഹുരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 105-ാമത്തെ കേസാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 105 പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പരിചരണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായും രാഹുരി പൊലീസ് പറയുന്നു.
