യൂട്യൂബ് വിഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചു; ഓട്ടമേറ്റഡ് ഡ്രോണ്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസുകാരന്‍

ഓട്ടമേറ്റഡ് ഡ്രോണ്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസുകാരന്‍. യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് സ്വയം പഠിച്ചു. 15 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ആകാശ ദൃശ്യവും പകര്‍ത്തി. പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേര്‍.

13-year-old Repaka Omkar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 5:35 PM IST

അമരാവതി: കുട്ടികള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലെ. അവരുടെ കഴിവുകള്‍ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. വളരെ ചെറിയപ്രായത്തിലും അവര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്നു. എഐയുടെ കാലത്ത് ജനിച്ച അവര്‍ക്ക് പലതും കൈക്കുമ്പിളില്‍ കിട്ടും.

അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പതിമൂന്നാം വയസില്‍ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രോണ്‍ പറത്തിയ കൊച്ചുമിടുക്കന്‍. ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ എട്ടാം ക്ലാസുകാരനായ റെപക ഓംകാർ ആണ് ഇപ്പോള്‍ താരം. ഡ്രോണുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന് ഇഷ്‌ടം. കേവലം ഒരു പതിമൂന്ന് വയസുകാരന്‍ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഓംകാറൻ്റെ ചിന്ത. തൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രോണ്‍ നിർമിച്ച് പറത്തിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കന്‍ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായത്.

പലചരക്ക് കട നടത്തുന്ന സത്യനാരായണയാണ് ഓംകാറിൻ്റെ പിതാവ്. മാതാവ് വാണികൽപന വീട്ടമ്മയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു പശ്ചാത്തവും അവനില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കാർഡ്ബോർഡ്, പിവിസി ഷീറ്റുകൾ, പൈപ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഡ്രോണുകൾ നിര്‍മ്മിച്ചാണ് ഓംകാര്‍ തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഓംകാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ നഷ്‌ടമുണ്ടായിട്ടും അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു.

"പരാജയം പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ അവനോട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു" ഓംകാറിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വാക്കുകളെ ഗൗരവമായി എടുത്ത ഓാംകാര്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടേയിരുന്നു. തൻ്റെ ആദ്യ പരാജയങ്ങളെ കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ പുതിയ നിർമ്മാണം. എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും വിധം കാർബൺ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രോൺ വിജയകരമായി നിർമ്മിച്ചു.

യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ കണ്ടാണ് അവന്‍ ഓട്ടമേറ്റഡ് ഡ്രോണ്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. ഡിആർഡിഒയിൽ മുൻപ് ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയിലും അവൻ പങ്കെടുത്തു. ഇതോടെ അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ മൊഡ്യൂളകളും അവന് മനസിലാക്കി. നീതി ആയോഗിൻ്റെ (NITI Aayog) കീഴിലാണ് അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥികളിൽ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് അവബോധവും പ്രായോഗിക അറിവും വളർത്തുന്നതിനായി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണിത്.

സ്വന്തമായി നിരീക്ഷിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും ഞാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുവെന്ന് ഓംകാർ പറഞ്ഞു. “വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗികളെ മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” - ഓംകാർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡ്രോണ്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പാർട്‌സുകളെല്ലാം ഓണ്‍ലൈനായാണ് ഓംകാര്‍ വാങ്ങിയത്. 10 മുതൽ 15 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ആകാശ ദൃശ്യവും ആദ്യ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് അവന്‍ പകര്‍ത്തി. രാജമഹേന്ദ്രവാരത്ത് ഈനാട് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിനിടെയാണ് ഓംകറിൻ്റെ കഴിവുകൾ ശ്രദ്ധയാകര‍ഷിച്ചത്. പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ വച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ പ്രശംസിച്ചു. പിന്നാലെ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കാർഷിക കമ്പനി ഒരു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് അവസരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

