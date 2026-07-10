എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോൾ; വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനക്ഷമത 3 മുതല് 5 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം
എഥനോൾ ശുദ്ധവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ ഇന്ധനംമാണിതെന്നും വർഷങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന, ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ, ആഭ്യന്തര എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ വ്യാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയതെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 4:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 20 ശതമാനം എഥനോൾ (E20) കലർത്തിയ പെട്രോൾ ചില വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനക്ഷമത 3 മുതല് 5 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ റേറ്റിംഗ്, മികച്ച ആൻ്റി-നോക്ക് സവിശേഷതകൾ, വേഗത്തിലുള്ള ജ്വലനം, മികച്ച പിക്കപ്പ്, സുഗമമായ ത്വരണം, ക്ലീനർ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം, കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഉദ്വമനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതലാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വാദിച്ചു.
എഥനോൾ ബ്ലെൻഡഡ് പെട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനായി പുറത്തിറക്കിയ വിശദമായ ചോദ്യോത്തര രേഖയിൽ, E20 E10 അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ പെട്രോളിനേക്കാൾ ശുദ്ധവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ ഇന്ധനംമാണിതെന്നും വർഷങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന, ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ, ആഭ്യന്തര എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ വ്യാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയതെന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഈ പദ്ദതി വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്ന ആശങ്കകൾ മന്ത്രാലയം നിരസിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിംഗ് സംരംഭം 2001 ൽ ആരംഭിച്ച പൈലറ്റ് പദ്ധതികളിലേതാണ്. 2006 ഓടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ 5 ശതമാനം ബ്ലെൻഡിംഗ് അവതരിപ്പിച്ചു. 2014 വരെ എത്തനോൾ മിശ്രിത പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1.5 ശതമാനമായി തുടർന്നപ്പോൾ, 2018 ൽ ദേശീയ ജൈവ ഇന്ധന നയം അവതരിപ്പിച്ചതിനും കരിമ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫീഡ്സ്റ്റോക്കുകൾ വികസിപ്പിച്ചതിനും ശേഷം സർക്കാർ ഉത്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തി.
2022 ൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പേ 10 ശതമാനം എത്തനോൾ മിശ്രിതം കൈവരിച്ചു. എഥനോൾ പ്ലാൻ്റുകൾ, സംഭരണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് ശേഷം 2025-26 എത്തനോൾ വിതരണ വർഷത്തിൽ 20 ശതമാനം മിശ്രിതത്തിലെത്തിയതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പഴയ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട്, രാജ്യവ്യാപകമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഞ്ചിൻ ഈട്, ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽ അനുയോജ്യത, നാശന പ്രതിരോധം, ഡ്രൈവബിലിറ്റി, എമിഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്ക് E20 വിധേയമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
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മാരുതി സുസുക്കി, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഉദ്ധരിച്ച്, യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ E20-മായി ബന്ധപ്പെട്ട നാശമോ അസാധാരണ തേയ്മാനമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ, E10, E20 എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ഇന്ധന ഗ്രേഡുകൾ നൽകണമെന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ ആവശ്യവും മന്ത്രാലയം നിരസിച്ചു. സമാന്തരമായി രാജ്യവ്യാപകമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ നിലനിർത്തുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും 100,000-ത്തിലധികം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശൃംഖലയിലുടനീളം ഇന്ധന വിതരണം സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
E20 പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതല്ല, കാരണം കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി എഥനോൾ സംഭരണ വിലകൾ ആദായകരമായ തലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് വില താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില കവിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ച് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ക്രൂഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, വില സ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പമ്പ് വില കുറയ്ക്കുന്നതിനുപകരം ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞു.
2014-15 എഥനോൾ വിതരണ വർഷം മുതൽ എത്തനോൾ മിശ്രിത പരിപാടി വരെ 1.97 ലക്ഷം കോടിയിലധികം വിദേശനാണ്യം ലാഭിച്ചു, ഏകദേശം 316 ലക്ഷം ടൺ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതാക്കി. ഏകദേശം 952 ലക്ഷം ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ കുറച്ചു. കർഷകർക്ക് 1.66 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ കൈമാറി എന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ, ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ, എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ, നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ എന്നിവർ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ധനം സാധൂകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് E20 സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ വിവരങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തരുതെന്നും മന്ത്രാലയം ഉപഭോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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