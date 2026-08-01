ETV Bharat / bharat

ഹമീം മൊണ്ഡലിന് ഐഎസ്ഐ ബന്ധം; അര്‍പ്പിതയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കാനെന്ന് സൂചന

സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എസ്‌ടിഎഫ്) ഇന്നലെ രാത്രി ജാർഖണ്ഡിലെ സാഹിബ്‌ഗഞ്ചിൽ റെയ്‌ഡ് നടത്തുകയും ഹമീമിൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ അർപിത സർക്കാരിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

JAISH MILITANT ISI LINKS HAMIS HAMIS INTERROGATION ARPITA ARRESTED TERRORISM
Hamim Mondal being produced in the court (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

റാഞ്ചി: തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഹമീം മൊണ്ഡലിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ പുറത്ത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എസ്‌ടിഎഫ്) ഇന്നലെ രാത്രി ജാർഖണ്ഡിലെ സാഹിബ്‌ഗഞ്ചിൽ റെയ്‌ഡ് നടത്തുകയും ഹമീമിൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ അർപിത സർക്കാരിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

ഹമീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രവാദ ശൃംഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അർപ്പിതയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അർപ്പിതയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. എസ്‌ടിഎഫ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ബർധമാനിലെ ദുർഗാപൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേയിലെ ഒരു ഉയർന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ എസ്റ്റേറ്റായ 'റിനൈസൻസ് കോംപ്ലക്‌സിൽ' നിന്നാണ് ഹമീം മൊണ്ഡലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളും പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്‌ഐയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷകർ പറയുന്നു. കോടതി ഹമീമിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് എസ്‌ടിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഹമീമിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതോടെയാണ് അർപിത സർക്കാരിൻ്റെ പേര് പുറത്തുവന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജാർഖണ്ഡിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിലൂടെ അർപ്പിതയെ കണ്ടെത്തി ബർദ്വാനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു, ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു. അർപ്പിത ഈ ശൃംഖലയിലെ സജീവ അംഗമായിരുന്നുവെന്നും പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഇവരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും എസ്‌ടിഎഫ് പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുടുക്കാനുള്ള 'ഹണി-ട്രാപ്പ്' പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അർപ്പിതയെ പ്രധാനമായും നിയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത്.

രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രധാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഹമീം ഇത് സമ്മതിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാലും അർപ്പിതയെ ചോദ്യം ചെയ്‌താൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സാധിക്കൂ.

ഹമീമിനും അർപ്പിതയ്ക്കും ചുറ്റും ഒരു സുസംഘടിതമായ ശൃംഖല സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്‌ടിഎഫ് അവകാശപ്പെടുന്നു. സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ ബർദ്വാനിലെ കുസുംഗ്രാമിൽ താമസിക്കുന്ന ഹമീം മൊണ്ഡൽ ഹൗറയിലെ പിൽഖാനയിലെ ഒരു റെഡിമെയ്‌ഡ് വസ്ത്ര ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ബാർകോഡുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ അയാളെയാണ് നിയോഗിച്ചതെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

എന്നാൽ ഇത് മറയാക്കി ഇയാൾ നിരവധി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ന്യൂടൗൺ പ്രദേശവും അയാൾ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ലാപ്‌ടോപ്പുകളിൽ നിന്നും നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി എസ്ടിഎഫ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂടൗൺ ഫ്ലാറ്റിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഹമീം ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ആ വഴികളിൽ ഹമീം നിരീക്ഷണം നടത്തിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വിവിധ ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് നിർണായക വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ഐഎസ്ഐ രഹസ്യാന്വേഷണം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി എസ്‌ടിഎഫ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഹമീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഹമീമിൻ്റെ പങ്കും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമല്ല. അർപിതയുടെ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് കൂടുതൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഹമീമിൻ്റേയും അർപ്പിതയുടേയും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഫോൺ രേഖകൾ, ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ നിലവിൽ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

തീവ്രവാദ സംഘത്തിൻ്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ, അട്ടിമറിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് എസ്‌ടിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ALSO READ: റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് 100% തീരുവ; അമേരിക്കൻ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ

TAGGED:

JAISH MILITANT
ISI LINKS HAMIS
HAMIS INTERROGATION ARPITA ARRESTED
TERRORISM
HAMIS INTERROGATION ARPITA ARRESTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.