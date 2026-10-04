കൊൽക്കത്തയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ യുവതികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം; ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി പിടിയിൽ
ബ്രസീൽ ടീമിൻ്റെ വരവിനിടെ ഹോട്ടലിൽ അതിക്രമം, നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശിനികളെ അപമാനിച്ച നോയിഡ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ
Published : October 4, 2026 at 3:04 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ മധ്യവയസ്കൻ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ സ്വദേശിയായ പലാഷ് റേ (56) ആണ് കൊൽക്കത്ത പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഗതി മൈതാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരമുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രഗതി മൈതാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ക്രൈം) കുനാൽ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് കുനാല് അഗര്വാള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊൽക്കത്ത ബൈപാസിലെ പ്രശസ്തമായ ജെ.ഡബ്ല്യു മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലില് ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഒക്ടോബർ 3-ന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ബ്രസീലിയൻ ടീം. ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ താരങ്ങളെ വരവേൽക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമായി നിരവധി ആരാധകർ ലോബിയിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപൂർ സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരിയും സുഹൃത്തും ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30-നും 1:00-നും ഇടയിൽ ഹോട്ടൽ ലോബിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഘോഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ, തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരാൾ ഇവരെ മോശമായി സ്പർശിക്കുകയായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥത തോന്നിയ അവർ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുകയും അത് ലൈംഗികാതിക്രമമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതി തങ്ങളോട് അത്യന്തം മോശമായി പെരുമാറുകയും ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതികൾ മൊഴി നല്കിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി.
പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രഗതി മൈതാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പരാതിക്കാരി നൽകിയ വിവരങ്ങളുമായി സാമ്യത പുലർത്തുന്നയാളെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടര്ന്ന് പരാതിക്കാരി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് സിസിടിവി വഴി പ്രതിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച പൊലീസ്, ഒടുവിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ഇയാള്ക്ക് വേറെ കേസുകള് ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവസമയത്ത് ഇയാൾ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതും പരാതിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read:'അധികാരധാർഷ്ട്യം ആത്മഹത്യാപരം'; രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്