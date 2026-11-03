സത്യമംഗലം കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ 87 റിസോർട്ടുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം; ഉത്തരവിട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
മലയോര മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒളി അവയർനെസ് മൂവ്മെൻ്റ് സ്ഥാപക കർപ്പഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
Published : November 3, 2026 at 7:29 PM IST
ചെന്നൈ: ഈറോഡ് ജില്ലയിലെ സത്യമംഗലം കടുവാ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 87 റിസോർട്ടുകൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഈ റിസോർട്ടുകൾ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ഏരിയ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി എന്നിവയിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ അനുമതികളില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
മലയോര മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒളി അവയർനെസ് മൂവ്മെൻ്റ് സ്ഥാപക കർപ്പഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ സതീഷ് കുമാർ, ജി കെ മുത്തുകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാദത്തിനിടെ ഈറോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സത്യമംഗലം കടുവാ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ 87 റിസോർട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ റിസോർട്ടുകൾക്കൊന്നും സാധുവായ അനുമതികളിലെന്നും വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹിൽ ഏരിയ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടർന്ന് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 87 റിസോർട്ടുകളും ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നടപടിയെടുക്കാൻ ജഡ്ജിമാർ ഉത്തരവിട്ടു. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകി. കൂടാതെ നേരത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ചില റിസോർട്ടുകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതായി ഹർജിക്കാർ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളോ അനുമതികളോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകൾ സീൽ ചെയ്യാൻ ജഡ്ജിമാർ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നവംബർ 27 നകം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിവച്ചു.
ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ നാശവും തകരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയും
പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും സംഗമിക്കുന്ന സത്യമംഗലം വനമേഖല അപൂർവമായ സസ്യലതാദികളാലും വന്യജീവികളാലും സമ്പന്നമാണ്. എന്നാൽ വനനിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന റിസോർട്ട് നിർമാണങ്ങൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയെ തകർക്കുന്നു. നിർമ്മാണങ്ങൾക്കായി വൻതോതിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതും കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് നിരത്തുന്നതും മണ്ണൊലിപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് കടുവകളുടെയും മറ്റ് ഇരപിടിയൻ മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഒളിത്താവളങ്ങളും വനത്തിലെ ചെറുജീവികളുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ വൻ തോതിൽ വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
Also read: ദിയ മിർസയുടെ പടക്ക വിരുദ്ധ പരസ്യവിവാദത്തിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം; വീഡിയോ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബിഎംസിക്ക് നിർദേശം