ആറ് മാസത്തെ ജയിൽവാസം അവസാനിച്ചു; സോനം വാങ്ചുക്ക് സ്വതന്ത്രൻ, തടങ്കൽ പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്രം

സോനം വാങ്ചുക്കിന് മോചനം, തടങ്കൽ ഉടനടി പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയമാണ് തീരുമാനിച്ചത്.....

SONAM WANGCHUK സോനം വാങ്ചുക്ക് ലഡാക്ക് പ്രക്ഷോഭം എൻഎസ്എ
Sonam Wangchuk (Getty image)
Published : March 14, 2026 at 1:47 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ലഡാക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കർത്താവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിന് മോചനം. ആറ് മാസത്തോളമായി വാങ്‌ചുക്ക് ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ലഭ്യമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയമാണ് തടങ്കൽ പിൻവലിച്ചതെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലഡാക്കിൽ സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക് അറസ്‌റ്റിലാവുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പൊതു ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിനും എതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വാങ്ചുക്കിനെതിരെയുള്ള പരാതി. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 26നാണ് വാങ്ചുക്കിനെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

എൻ‌എസ്‌എ പ്രകാരം സോനം വാങ്‌ചുക്ക് തൻ്റെ തടങ്കൽ കാലയളവിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇതിനകം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ലഡാക്കിലെ നേതാക്കളുമായി സർക്കാർ ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, തൊഴിലന്വേഷകര്‍, വ്യാപാരിമാര്‍, ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍, വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെയും മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുപ്പിച്ച പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ലഡാക്കിൽ സമാധാനം, സ്ഥിരത, വിശ്വാസം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി, ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കൽ ഉടൻ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഏകാന്തവാസത്തിന് അന്ത്യം

ലഡാക്കിൽ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് വാങ്ചുക്കിനെ എൻഎസ്എ പ്രകാരം കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഏകാന്തവാസമായിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ ജയിൽ നിയമങ്ങൾ 2022 പ്രകാരം, 1980-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് ചട്ടം 538 അനുശാസിക്കുന്നു.

ജനറൽ വാർഡിലെ ഒരു സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് ബാരക്കിലാണ് തടവുകാരനെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തടവറയ്ക്ക് 20 അടി വലുപ്പമുണ്ട്. നിലവിൽ ആ ജയിൽ ബാരക്കിലെ ഏക താമസക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തിമാക്കിയിരുന്നു. ശേഷം അഭിഭാഷകനായ സർവം റിതം ഖരെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. വാങ്ചുക്കിനെതിരെ എൻഎസ്എ ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. കൂടാതെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള തടങ്കൽ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി.

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
സോനം വാങ്ചുക്ക്
ലഡാക്ക് പ്രക്ഷോഭം
എൻഎസ്എ
സോനം വാങ്ചുക്കിന് മോചനം

