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മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ എട്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കടലില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു

പൂനെ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ 42 അംഗ സംഘം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

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A rescue operation was underway at the Diveagar beach in Raigad on Thursday (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:35 PM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ എട്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കടലില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു. റായ്‌ഗാഡ് ജില്ലയിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെടുത്തുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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പൂനെ ജില്ലയിലെ അലാന്ദിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയ 42 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ എട്ടുപേരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. ഇതില്‍ പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്.

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മുംബൈയില്‍ നിന്ന് 170 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ദിവയെഗാര്‍ ബീച്ചിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഘത്തില്‍ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികള്‍ കടലില്‍ നീന്താനിറങ്ങി. എന്നാലിവരില്‍ എട്ട് പേര്‍ക്ക് തീരത്തേക്ക് തിരികെ എത്താനായില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചില കുട്ടികളെ ശ്രീ വര്‍ദ്ധന്‍ റൂറല്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി. പതിനേഴിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപകടത്തില്‍ പെടാത്ത കുട്ടികള്‍ സുരക്ഷിതമായി ഹോട്ടലില്‍ തങ്ങുന്നുണ്ട്. അധ്യാപകരും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്. അഭ്യൂഹങ്ങളില്‍ പെടരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. രാജ്‌വീര്‍ വാഹിലി, സൊഹം ഭന്ദ്‌വാല്‍ക്കര്‍, കൗസ്‌തുഭ് ദോണ്ട്, യാഷ് വാങ്കെഡെ, കൈവല്യ വാസങ്കാര്‍, തന്‍മയ് വാഹ്വലെ, സുമിത് അഹിരെ, പ്രണവ് ബന്‍സോദ് എന്നീ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളുടെ വൈദ്യപരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായതായി മന്ത്രി അദിതി താക്കറെ അറിയിച്ചു. ഈ ദുരന്തത്തിന്‍റെ വേളയില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തങ്ങളുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ശ്രീവര്‍ദ്ധനന്‍ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള അംഗമാണ് ഇവര്‍. സംഭവം ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അവര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം രണ്ട് അധ്യാപകരുമുണ്ടായിരുന്നു. കടലിന്‍റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

മഹാരാഷ്‌ട്ര മന്ത്രി നിതീഷ് റാണയും സംഭവത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

TAGGED:

RAIGAD DIVEAGAR
PUNE STUDENTS DROWN
EIGHT STUDENTS DROWN
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RAIGAD DIVEAGAR DROWN DEATH

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