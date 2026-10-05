ആക്രിയില് നിന്ന് സമ്പാദിച്ചത് കോടികള്! അറിയാം മധ്യ റെയില്വേയുടെ അപൂര്വ നേട്ടം
ശൂന്യ മാലിന്യ ദൗത്യവുമായി മധ്യ റെയില്വേ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോള് സമ്പാദിക്കാനായത് 323.0 കോടി രൂപ
Published : October 5, 2026 at 11:07 AM IST
മുംബൈ: നമ്മള് ഒരു റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോള് അവിടെവിടെയായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുരുമ്പിച്ച വാഗണുകളും റെയില്വേ ട്രാക്കുകളിലുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥത സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അസ്വസ്ഥതകള് സമ്മാനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് പലപ്പോഴും സ്റ്റേഷനില് വന്ന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാണാം.
എന്നാല് ഇവയെ വലിയ സമ്പത്താക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ് മധ്യറെയില്വേയില് നിന്ന് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വരുന്നത്. വെറുതെ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് കിടന്ന് യാത്രക്കാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ വസ്തുക്കള് റെയില്വേയ്ക്ക് കോടികള് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അറിയാം മധ്യ റെയില്വേയുടെ ഈ വിജയഗാഥ.
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ശൂന്യമാലിന്യ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ വന് നേട്ടവുമായി മധ്യ റെയില്വേ ഇപ്പോള് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വര്ഷം അതായത് 2026 ഏപ്രില് മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെ മധ്യറെയില്വേ ആക്രി വിറ്റ് സമ്പാദിച്ചത് 323.50കോടി രൂപയാണെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എല്ലാ റെയില്വേ മേഖലയിലും നിന്നുള്ള ആക്രി വരുമാനത്തില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന തുകയാണിത്.
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സെപ്റ്റംബറില് മാത്രം മധ്യ റെയില്വേ ആക്രി വിറ്റ് 70.42 കോടിരൂപ സമ്പാദിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് മധ്യറെയില്വേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന് ഓഫീസര് സ്വപ്നില് നീല പറയുന്നത്.
സ്വച്ഛഭാരത് വികസിത് ഭാരത് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെയില്വേ മന്ത്രാലയം സ്വച്ഛതാ കി സേവ 2026ന് തുടക്കമിട്ടു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആക്രികള് വിറ്റഴിക്കാന് റെയില്വേ തീരുമാനിച്ചത്. റെയില്വേ മേഖലകളില് കിടക്കുന്ന ഉപയോശൂന്യമായ പാഴ്വസ്തുക്കളും ആക്രികളും നീക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ റെയില്വേ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ആക്രിക്കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
- ട്രാക്കിലെ ആക്രി-299930 ലക്ഷം ടണ്
- ബോഗികള്-172195 എണ്ണം
- ഇരുമ്പ് മാലിന്യം -155470ലക്ഷം ടണ്
- ഇരുമ്പ് രഹിത ആക്രി-19990 ലക്ഷം ടണ്
- വാഹനങ്ങള്-23
- ലോക്കോ മോട്ടീവുകള്-62 കോച്ചുകളും 70 വാഗണുകളും
- ഇവേസ്റ്റ്-468.5 ലക്ഷം ടണ്
ഐസിഎഫ് കോച്ചുകള്, ട്രാക്കുകള്, സ്ഥിരം യാത്രാ ഉപകരണങ്ങള്, സ്ലീപ്പറുകള്, ഇരുമ്പ്-ഇരുമ്പേതര ആക്രികള്, ലോക്കോമോട്ടീവുകള്, കോച്ചുകള്, വാഗണുകള്, തുടങ്ങിയ റെയില്വേയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തില് വിറ്റഴിച്ചത്. റെയില്വേ പരിസരങ്ങളില് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്ത് ഇവിടെ ശുചിയാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് മധ്യ റെയില്വേയിലെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന് ഓഫീസര് സ്വപ്നില് നീല പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും കൂടുതല് കച്ചവടം നടന്ന ഡിവിഷനുകള്
- ഭുസ്വാല് ഡിവിഷന്-57.27 കോടി രൂപ
- മുംബൈ ഡിവിഷന്-52.08 കോടി
- പൂനെ ഡിവിഷന്-47.55 കോടി
- നാഗ്പൂര് ഡിവിഷന്-46.08 കോടി
- സോലാപ്പൂര് ഡിവിഷന്-14.69 കോടി