ടിവികെ ഭാരവാഹിയിൽ നിന്ന് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ പിടിച്ചെടുത്തു; ഭൂപാലനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കോസിൽ ടിവികെ ഭാരവാഹി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ. പ്രതികളെ നാഗപട്ടണം കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്.
Published : October 17, 2026 at 7:45 PM IST
ചെന്നൈ: ടിവികെ ഭാരവാഹി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ മയക്കുമരുന്ന് ഡിആർഐ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിയിലായ വ്യക്തിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായും ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ അറിയിച്ചു. അധികൃതർ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
ഭൂപാലൻ (42), സുഗൻ (27), സതീഷ്കുമാർ (30), മണികണ്ഠൻ (39) എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. മയക്ക്മരുന്ന് കടത്താനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാറും ഇരുചക്രവാഹനവും സതീഷ്കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണത്ത് നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
നാഗപട്ടണത്ത് നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ കടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന് ഡിആർഐയുടെ ട്രിച്ചി സോണൽ യൂണിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ 16 അംഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വേളാങ്കണ്ണിക്ക് സമീപമുള്ള പ്രതാപ രാമപുരത്ത് സുഗൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, സഹോദരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ സുഗനുമായി ബന്ധമുള്ളവരെയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു.
നാഗപട്ടണത്ത് നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ കടത്തുന്നതിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, അഭിഭാഷകനും ടിവികെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഭൂപാലൻ്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. സുഗൻ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ലോഡ്ജിങ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഭൂപാലൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീലങ്കൻ പൗരയാണെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
270 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്നതോ?
പരിശോധനയുടെ അവസാനം, ആകെ 135 കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇതിന് 270 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തുടർന്ന്, പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിനൊപ്പം നാല് പേരെയും നാഗപട്ടണം കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്.
പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കൃത്യമായ മൂല്യം ഡിആർഐ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ഈ കള്ളക്കടത്ത് പ്രവർത്തനത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ, ലഹരിമരുന്നുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, ഈ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനിടയിൽ, ഭൂപാലനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ടിവികെ (TVK) അറിയിച്ചു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താക്കൽ
നാഗൈ ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുകുമാരനാണ് ഭൂപാലനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ വിവരം പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്. തിരുപ്പൂണ്ടി സ്വദേശിയും അഭിഭാഷകനുമായ ഭൂപാലൻ, നാഗൈ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മാരകമായ ലഹരിമരുന്നുകൾ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (NCB) പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്.
"പാർട്ടിയുടെ അന്തസിനും സൽപ്പേരിനും അച്ചടക്ക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും തീർത്തും വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ, ഭൂപാലനെ പാർട്ടിയിലെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇനി മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതിനാൽ, നാഗൈ ജില്ലയിലെ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹവുമായി പാർട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തരുതെന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു" പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉദയനിധിയുടെ വിമർശനം
ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് സംഭവത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അപലപിച്ചു. ഇതിനെതിരെ അദ്ദേഹം എക്സിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. "ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) ഭാരവാഹിയായ ഭൂപാലനെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (DRI) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വേദാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഏകദേശം 135 കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണിത്.
"മുഖ്യമന്ത്രി മാരത്തണുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ലഹരി ഉപേക്ഷിക്കൂ, കായികം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ' (Drop Drugs, Pick Up Sports) എന്ന പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾ മറ്റൊരു മന്ത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു: 'മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അവഗണിക്കുക; ലഹരിമരുന്നിന് പിന്നാലെ പോവുക.' അറസ്റ്റിലായ ഭൂപാലനിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡ് (ECR) വഴിയാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു: ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ? ആരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലഹരിമരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്? ശ്രീലങ്ക കൂടാതെ, മറ്റെവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവ വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്? ഭരണകക്ഷിയിലെ 'ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളുമായി' ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പങ്കിടുന്നതുകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം ഇത്രയധികം ധൈര്യത്തോടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്?" ഉദയനിധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ലഹരിമരുന്ന് പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത, എന്നാൽ സ്വന്തം പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ തന്നെ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് കണ്ടുനിൽക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു 'നാമമാത്ര' മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'ലഹരിവിരുദ്ധ' പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യഥാർഥ വ്യാപ്തി ഇതാണോ?" "എൻഐഎ (NIA), ഇ.ഡി (ED) തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഈ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുകയും, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ പക്ഷപാതമില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം" അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശം കുട്ടികൾക്കും മൗലികാവകാശം; വിലക്കുകൾ അസംബന്ധമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി