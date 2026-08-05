മോദിയുടെ പോസ്റ്റ് തടഞ്ഞ സംഭവം: മെറ്റ ഉന്നതരുമായി ഐടി മന്ത്രാലയം ചർച്ച നടത്തി; മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മെറ്റയുടെ ആഗോള ടീമുമായി ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെയും സംഘം കാണും.
By PTI
Published : August 5, 2026 at 3:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ സമൻസിനെ തുടർന്ന് മെറ്റയുടെ ആഗോള സംഘം ബുധനാഴ്ച മുതിർന്ന ഐടി മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രമുഖ പോസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള തെറ്റായ നടപടിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (സിഎസ്എഎം) തടയുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചകളുമാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആശങ്കകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
മെറ്റയുടെ ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫീസർ ജോയൽ കപ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത മെറ്റാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐടി സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്ണനുമായും മെയിറ്റിയുടെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും 45 മിനിറ്റ് നീണ്ട ചർച്ച നടത്തി. ഈ സംഘം ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കുവെച്ച സമീപകാല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മെറ്റയുടെ മുൻനിര ആഗോള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് കാരണം സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെറ്റ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെങ്കിലും, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഈ വിശദീകരണം അപര്യപ്തമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. ഉള്ളടക്കം തെറ്റായാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്നും പിന്നീട് അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ (സിഎസ്എഎം) കാണപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും മെറ്റ റഗുലേറ്ററി പരിശോധന നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതേച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ മാസം സർക്കാർ മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. സിഎസ്എഎം വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും, കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണൻ ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനികളിലൊന്നായ മെറ്റയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മെറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വിഷയം സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയുമായും ക്രമസമാധാനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാർ മെറ്റയ്ക്ക് അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതോടെ, ആൽഗോരിതത്തിലെ പക്ഷപാതിത്വം, ആൽഗോരിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി, ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ കമ്പനിക്കുള്ള പങ്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ കമ്പനിയുടെ ആഗോള സംഘത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും.
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സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രമുഖ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പോസ്റ്റുകൾ കമ്പനിയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന ബഹുതല പരിശോധനകളോടെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമെന്ന് മെറ്റ ഐടി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും മറ്റ് പ്രമുഖ അക്കൗണ്ടുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കായി ജൂലൈ 28-ന് നടപ്പിലാക്കിയ കർശനവും ശക്തവുമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി മെറ്റ സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.
അക്കാലത്ത് കോക്ക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ, പരീക്ഷാ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത എടുത്തുകാണിച്ചും യുവാക്കളുമായി സംവദിച്ചും ജൂലൈ 23-ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കുവെച്ച ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള സെൽഫി വീഡിയോയായിരുന്നു അത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇത് പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കിലും പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പതിപ്പാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെറ്റ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെച്ചത്.
ഓട്ടോമേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഫിൽട്ടറുകളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന മെറ്റയുടെ വിശദീകരണം യുക്തിസഹമല്ലെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം നിലപാടെടുത്തു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറാണ് പിശകിന് കാരണമെങ്കിൽ, ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യാ കമ്പനിയെന്ന നിലയിൽ മെറ്റ തങ്ങളുടെ ടൂളുകൾ വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അസൽ പോസ്റ്റിന് ശേഷം പ്രചരിച്ച ഷെയർ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളും തുടർ വീഡിയോകളും പരിശോധിച്ച എഐ അധിഷ്ഠിത ഓട്ടോമേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഫിൽട്ടറുകളാണ് പിശകിന് കാരണമെന്ന് മെറ്റാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിൽട്ടറുകൾ അബദ്ധത്തിൽ അസൽ പോസ്റ്റ് തന്നെ താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്യാനിടയാകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മെറ്റ സർക്കാരിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ആഗോള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് മെറ്റയുടെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ്ണ ധാരണയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികളെ മാത്രം വിളിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആഗോള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിപ്പിച്ചത്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് മെറ്റയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നേതൃത്വവുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതിനിടെ, മോദിയുടെ പ്രസംഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മെറ്റാ തലവൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ക്ഷമാപണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സക്കർബർഗിനുള്ള സംരക്ഷണവും ഇളവുകളും പിൻവലിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ലോകസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
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