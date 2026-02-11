എൻജിഒയുടെ ഭാഗമായി എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധി കോമാളിയെന്നും ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് തമാശയുടെ വിലയേ ഉള്ളൂവെന്നും ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു. എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താൻ ജോലി ചെയ്ത സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത്.
Published : February 11, 2026 at 6:08 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിജെപി. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോമാളിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി രൂക്ഷഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് തമാശയുടെ വിലയേ ഉള്ളൂവെന്നും ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു.
എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താൻ ജോലി ചെയ്ത സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. എട്ട് വർഷം താൻ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടതെന്നും അന്ന് താൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ലെന്നും ഹർദീപ് സിങ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. ഇതാണ് വലിയ കാര്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു താനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എപ്സ്റ്റിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി കാര്യമറിയാതെ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ബഹളം വയ്ക്കുന്നുവെന്നും വിമര്ശിച്ചു. രാഹുൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ബജറ്റ് ചര്ച്ചക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്ക്ക് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിങ് പുരി.
ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിനെ കുറിച്ചു സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്പീക്കർ വിലക്കി. വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ സഭയിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചു പരാമർശങ്ങൾ പാടില്ലെന്നാണു സ്പീക്കർ വിലക്കിയത്. തുടർന്നു ഹർദീപ് പുരിയുടെ പേരും രാഹുൽ ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള രാഹുലിന്റെ സംഭാഷണം തുടർന്നു സ്പീക്കർ തടഞ്ഞു.
ലോക്സഭയിലെ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചു. ഹർദീപ് പുരിയുടെയും അനിൽ അംബാനിയുടെയും പേരുകൾ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിൽ ഉണ്ടെന്നും യുഎസിൽ അദാനിക്കെതിരെ കേസ് നിൽനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയില് നേരിട്ടു സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് യുഎസുമായുള്ള കരാറിലുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഡേറ്റ, കർഷകർ, ഊർജ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്നീ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചത് സാധാരണ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.
യുഎസ് പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചു ബംഗ്ലദേശിൽ നിർമിക്കുന്ന നിശ്ചിത അളവ് തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം തീരുവയാണ് യുഎസ് ചുമത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തീരുവ 18 ശതമാനമാണ്. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖല തകർന്നു. യുഎസുമായുള്ള കരാറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡാറ്റയാണ്. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ആസ്തിയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡാറ്റയാണ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വൻശക്തിയായി തുടരാനും ഡോളറിനെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള പ്രധാന വഴി ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റയാണ്. ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ തുല്യരായി കാണണമെന്ന് ട്രംപിനോട് പറയണമായിരുന്നു. അമേരിക്ക അവരുടെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളും കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ട്രംപിനോട് പറയണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യമാണെങ്കിൽ അതു പറയുമായിരുന്നെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.