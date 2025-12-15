ഗോട്ട് ഇന്ത്യ ടൂർ 2025ലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച: ''ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്തി''; വിമർശിച്ച് എഐഎഫ്എഫ്
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്.
Published : December 15, 2025 at 11:17 AM IST
കൊൽക്കത്ത: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസി വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം അടിച്ച് തകർത്തതിൽ വിമർശനവുമായി എഐഎഫ്എഫ്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങള് ഇനിയുള്ള 50 വർഷം കൊൽക്കത്തയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്നതാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റും ബിജെപി നേതാവുമായ കല്യാൺ ചൗബെ വിമർശിച്ചു.
'ഗോട്ട് ഇന്ത്യ ടൂർ 2025'ൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം മോശം മാനേജ്മെൻ്റും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും കാരണം കുഴപ്പത്തിലായി. സെൽഫി തേടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിഐപികളും മെസിയെ വളഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള 50 വർഷം കൊൽക്കത്തയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്ന സംഭവമാണ് അരങ്ങേറിയതെന്നും കല്യാൺ ചൗബെ തുറന്നടിച്ചു.
കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. 20 മിനിട്ട് മാത്രം ചെലവഴിച്ച ശേഷം മെസി സ്റ്റേഡിയം വിട്ടതോടെ ഫീസ് ആയി ഈടാക്കിയ പണം തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം കൈയ്യേറുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് കല്യാൺ ചൗബെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയായി മാറി. മെസിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരാണ്. 211 രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപുകളിൽ പോലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായി ഇവർ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ അനുഭവം വലിയ ആഘാതമാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വലിയ തുകകൾ ചെലവഴിച്ച ആരാധകരാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള കായിക കേന്ദ്രമായി സ്വയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ മാത്രമുള്ള നഷ്ടമല്ല സംഭവിച്ചത്. ബംഗാളിനും മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും ഇത് ഒരു നഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം തുടന്നടിച്ചു.
''പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഈ ചരിത്രമായിരിക്കും തടസമായി വരിക. ഈ ആഘാതം ബംഗാളിൽ 50 വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കും. ഡീഗോ മറഡോണ, ഒലിവർ കാൻ, ലോതർ മത്തൗസ് തുടങ്ങിയ ഐക്കണുകളുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
2030-ൽ ഇന്ത്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ പോകുന്നു. കായികം മൃദുശക്തിയാണ്, ഫുട്ബോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ സംഭവം 211 ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചീത്തപ്പേര് നേടിക്കൊടുത്തു. ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു'' - കല്യാൺ ചൗബെ വ്യക്തമാക്കി.
ഗോട്ട് ഇന്ത്യ ടൂർ 2025ൻ്റെ ഭാഗമായി കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയ മെസി വെറും 20 മിനിട്ട് മാത്രം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻ്റർ മിയാമി ടീമംഗങ്ങളായ ലൂയിസ് സുവാരസ്, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ എന്നിവരോടൊപ്പം എത്തിയ മെസി 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി.
എന്നാൽ ഇത്രയും പെട്ടന്ന് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ ആരാധകർ രോഷാകുലരാവുകയായിരുന്നു. കസേരകളും സ്റ്റേഡിയവും തകർത്താണ് കാണികള് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇതി വലിയ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സമിതി സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. 15 ദിവസത്തിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
