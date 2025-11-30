സിം കാര്ഡ് ഇല്ലാതെയാണോ വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പണി കിട്ടും; സൈബര് മാനദണ്ഡങ്ങള് കര്ശനമാക്കി കേന്ദ്രം
രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിര്ദേശം കേന്ദ്രം കൈകൊണ്ടത്.
Published : November 30, 2025 at 12:30 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വാട്സ്ആപ്പ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഓണ്ലൈന് മെസേജിങ് ആപ്പുകള്ക്ക് സിം കാര്ഡ് നിര്ബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. വാട്സ്ആപ്പിന് പുറമെ ഓണ്ലൈന് മെസേജിങ് ആപ്പുകളായ സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം എന്നീ ആപ്പുകള്ക്കും സിം നിര്ബന്ധമാക്കി.
വര്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബര് തട്ടിപ്പുകളും ഓണ്ലൈന് സേവനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. 90 ദിവസത്തിനുള്ളില് നിയമം ബാധകമാക്കണമെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില് പറയുന്നു. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തില് സിം കാര്ഡ് ലഭ്യമല്ലെങ്കില് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് സേവനം നല്കാന് പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവില് വ്യക്താമാക്കുന്നു. ആപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വെബ് പതിപ്പ് ഓരോ ആറ് മണിക്കൂറില് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കളെ യാന്ത്രികമായി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നും തുടർന്ന് ഒരു ക്യൂആര് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണം വീണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താവിന് സൗകര്യം അനുവദിക്കമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. കൂടാതെ ഇത് ടെലികോം സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു. ഈ വര്ഷം കൊണ്ടുവന്ന ടെലികോം സൈബർ സുരക്ഷാ ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്.
"ടെലികോം മേഖലയുടെ സമഗ്രതയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്" ടെലികോം ഉത്തരവില് പറയുന്നു. നിർദേശങ്ങൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും കൂടാതെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വകുപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാര് വ്യക്തമാക്കി.
കമ്പനികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന് (DoT) അനുസരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാല് 2023 ലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആക്ട്, ടെലികോം സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, മറ്റ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ത്യയിൽ വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം, സിഗ്നൽ, അരട്ടയ്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, ഷെയർചാറ്റ്, ജിയോചാറ്റ്, ജോഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ആപ്പുകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഈ നിർദേശം ബാധിക്കും.
Also Read: സ്വന്തമായി നാല് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ, ഡിമാൻഡും ഏറെ: ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മഹീന്ദ്ര