തെലങ്കാനയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 54 കോടിയുടെ മെഫെഡ്രോണുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ
ശനിയാഴ്ച കൊണ്ടമഡുഗു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ശിവധർമകാന്തയ്ക്ക് സമീപം വാഹനപരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്
Published : August 10, 2026 at 10:38 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ യാദാദ്രി ഭുവനഗിരി ജില്ലയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. 54 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 27 കിലോഗ്രാം മെഫെഡ്രോൺ മയക്കുമരുന്നുമായി അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരിമാഫിയാ സംഘത്തിലെ നാലുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബിബിനഗർ പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ടീമും (എസ്.ഒ.ടി) സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്.
ശനിയാഴ്ച കൊണ്ടമഡുഗു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ശിവധർമകാന്തയ്ക്ക് സമീപം വാഹനപരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള എം.എച്ച് 49 സി.ഡബ്ലിയു 1313 എന്ന കാർ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 27 കിലോഗ്രാം മെഫെഡ്രോണും ഏകദേശം 40 കിലോഗ്രാം അസെറ്റോൺ ദ്രാവകവും കണ്ടെടുത്തത്. ലഹരിമരുന്നും കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ബിബിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ജില്ല എസ്.പി അക്ഷൻഷ് യാദവാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
നാഗ്പുർ സ്വദേശിയായ ചേതൻ മധുകർ മെഫ്രാം, അസം സ്വദേശി മുസമ്മൽ ഹഖ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. അസമിൽ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച എം.ഡി അയൂബ് അലിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ ലഹരിമരുന്ന് നിർമിക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. മേഡ്ചൽ മൽക്കാജ്ഗിരി ജില്ലയിലെ പീർസാദിഗുഡയിലുള്ള വെറ്റുകുരി ലാബിൽ വച്ചാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും മയക്കുമരുന്ന് നിർമിച്ചിരുന്നത്. മേഡിപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ വെറ്റുകുരി രാമരാജു, ഹൈദരാബാദ് ചന്ദാനഗർ സ്വദേശിയും വെറ്റുകുരി ലാബ് ഇൻ-ചാർജുമായ ഉപദ്രഷ്ട രമണമൂർത്തി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു നിർമാണം. ഇവിടെ നിർമിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നുകൾ നാഗ്പുർ സ്വദേശിയായ ആകാശ് അശോക് ഗവാണ്ടെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും നാഗ്പുരിലേക്കും കടത്തുകയായിരുന്നു പതിവ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ചന്ദാ പ്രദീപ് താക്കൂർ, ഗോപാൽ സിർപത് പട്ടേലിയ എന്നിവരായിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ചേതൻ മധുകർ മെഫ്രാം, മുസമ്മൽ ഹഖ്, ഉപദ്രഷ്ട രമണമൂർത്തി, ആകാശ് അശോക് ഗവാണ്ടെ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഘത്തിലെ മറ്റ് നാലുപേർ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സമീപകാലത്ത് തെലങ്കാനയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ടകളിലൊന്നാണിത്. 'മ്യാവൂ മ്യാവൂ' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെഫെഡ്രോൺ യുവതലമുറയ്ക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ നിർമാണവും വിതരണവും തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.
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ഹൈദരാബാദ് നഗരവും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമാഫിയകൾ പിടിമുറുക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ബിബിനഗറിലും വ്യാപകമായ വാഹനപരിശോധന നടത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്നും, ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു. യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം.
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