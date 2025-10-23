പൊലീസ് ഇൻഫോർമർമാരെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിലെത്തി; പിന്നാലെ ആക്രമണവും കവർച്ചയും കൂട്ടബലാത്സംഗവും, മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റില്‍

പൊലീസ് ഇൻഫോർമർമാരെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിലെത്തി; പിന്നാലെ ആക്രമണവും കവർച്ചയും കൂട്ടബലാത്സംഗവും, മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റില്
വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറി പണവും മൊബൈല് ഫോണും കവർന്നു. യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റില്. ഒളിവില് പോയ പ്രതികള്ക്കായി വ്യാപക തെരച്ചില്.
Published : October 23, 2025 at 10:21 AM IST
ബെംഗളൂരു : പൊലീസ് ഇൻഫോർമർമാരെന്ന വ്യാജേന വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറി യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കവർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില് മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റില്. മദനായകനഹള്ളി പൊലീസാണ് കാർത്തിക്, ഗ്ലെൻ, സുയോഗ് എന്നീ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികള് ഒളിവിലാണെന്നും അവർക്കായി അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 21ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. ഗംഗോണ്ടനഹള്ളിയിലെ യുവതിയുടെ വാടക വീട്ടില് അഞ്ചംഗ സംഘം മോട്ടോർ സൈക്കിളില് എത്തുകയായിരുന്നു. പീനിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമർമാരാണെന്നാണ് സംഘം യുവതിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. യുവതി വേശ്യാവൃത്തിയും മയക്ക് മരുന്ന് വ്യാപാരവും നടത്തുന്നതായി തങ്ങള്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചുവെന്നും അഞ്ചംഗ സംഘം യുവതിയോട് പറഞ്ഞു.
പിന്നാലെ യുവതിയോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കഞ്ചാവും നല്കാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് യുവതി ഇതിന് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ യുവാക്കള് യുവതിയെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു. കൂടാതെ യുവതിയുടെ മകനെയും ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിനെയും സംഘം ആക്രമിച്ചു. ശേഷം വീട്ടില് നിന്ന് 25,000 രൂപയും രണ്ട് മൊബൈല് ഫോണുകളും സംഘം കൈക്കലാക്കി. പിന്നാലെ യുവതിയെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ബലമായി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
യുവതിയുടെ മകൻ പൊലീസ് കണ്ട്രോള് റൂമില് വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. എന്നാല് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് പ്രതികള് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ യുവതിയേയും മകനെയും ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചു.
28 കാരിയായ യുവതിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഇവർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും കവർച്ചയ്ക്കും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെംഗളൂരു റൂറൽ എസ്പി സി.കെ ബാബ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേരെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ യുവതി ഭർത്താവിനും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ആറ് മാസമായി ഗംഗോണ്ടനഹള്ളിയില് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് വരികയാണ്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ച് വീട്ടുടമ ഇവരോട് വീട് ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതികള്ക്ക് ഈ വിഷയം അറിയാമായിരുന്നു എന്നും ഇതൊരു കാരണമാക്കി ഇവർ വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു എന്നും സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായവരെല്ലാം ഒരേ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരാണ് എന്നാണ് വിവരം. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
