മണിപ്പൂരില്‍ മെയ്‌തി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; കുക്കി വിഭാഗത്തെ സംശയിച്ച് പൊലീസ്

മണിപ്പൂരില്‍ മെയ്‌തി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുക്കി വിഭാഗം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്ന് പൊലീസ്.

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരില്‍ മെയ്‌തി വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കാക്‌ചിങ്ങിലെ ഖുനൗ സ്വദേശി മായംഗ്ലംബം ഋഷികാന്ത സിങ്ങാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (ജനുവരി 22) രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ഋഷികാന്ത സിങ്ങിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ യുണൈറ്റഡ് കുക്കി നാഷണൽ ആർമി അംഗങ്ങളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഋഷികാന്തയെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

കുക്കി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ചുരാന്ദ്പൂർ സ്വദേശിയായ ചിങ്നു ഹാവോകിപ്പിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജിൻമിൻതാങ് എന്ന ഗോത്ര നാമം സ്വീകരിച്ചത്. കുക്കി വിഭാഗക്കാരിയായ ഭാര്യയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ചില പ്രദേശവാസികൾ ഇയാളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നേപ്പാളിലായിരുന്ന മകൻ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആഴ്‌ചകളായി താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഋഷികാന്ത സിങ്ങിന്‍റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഋഷികാന്ത സിങ്ങിൻ്റെ അച്‌ഛൻ മയംഗ്ലംബം ടോംബി സിങ് പറഞ്ഞു.

"ബുധനാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം ആയുധധാരികളായ മൂന്ന് പേർ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ തള്ളിയിടുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്" ടോംബി സിങ് പറഞ്ഞു. ഋഷികാന്ത സിങ്ങിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി. കാക്‌ചിങ്- ഖുനൗ-ലംഖൈ പ്രദേശവാസികൾ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

2023 മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ്‌തി-കുക്കി ഗോത്രവർഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം മുഴുവനും ഉറ്റുനോക്കിയ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം കുക്കികളും മെയ്‌തികളും പരസ്‌പരം തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാറില്ല. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വംശീയമായി വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു. മെയ്‌തി ഗോത്രവർഗക്കാരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ബിജെപി മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷൻ ശാരദാ ദേവി അപലപിച്ചു. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"കാക്‌ചിങ് ഖുനൗവിലെ മയംഗ്ലംബം ടോംബി സിങ്ങിൻ്റെ മകൻ മയംഗ്ലംബം ഋഷികാന്ത സിങ്ങിൻ്റെ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു. ഇത്തരം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല, അവ സമാധാനം, ഐക്യം, മാനവികത എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും ഐക്യത്തോടെ തുടരാനും നിയമവാഴ്‌ച നടപ്പിലാക്കാനും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്താനും എല്ലാവർക്കും സമാധാനപരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാനും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം" ശാരദാ ദേവി പറഞ്ഞു.

കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച സംയുക്ത ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്നും മണിപ്പൂർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വൈ ധിരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

