'കവർന്നെടുത്ത അവകാശങ്ങൾ തിരികെ നൽകണം'; ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും പ്രത്യേക പദവിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മെഹബൂബ
Published : August 5, 2026 at 9:40 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മ്യു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ ഏഴാം വാർഷികത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി അധ്യക്ഷയുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി. ശ്രീനഗറിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ചും ധർണ നടത്തിയുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അവർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും പ്രത്യേക പദവിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മെഹബൂബ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജമ്മ്യു കശ്മീരിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്ത അവകാശങ്ങൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മെഹബൂബ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്ന ദിവസം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും തിരികെ നൽകണം.
ആർട്ടിക്കിൾ 370 കേവലമൊരു ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ലെന്നും, അത് കശ്മീരി ജനതയുടെ സ്വത്വവും അഭിമാനവും ഭൂമിക്കും തൊഴിലിനുമുള്ള സംരക്ഷണവുമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും മെഹബൂബ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രത്യേക പദവി നൽകിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണെന്നും, അല്ലാതെ ചൈനയോ പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മകളെ പൊലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപണം
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തൻ്റെ മകൾ ഇൽതിജ മുഫ്തിയെ പൊലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് മെഹബൂബ ആരോപിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫിസിന് പുറത്തേക്ക് പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇൽതിജയെ പൊലീസ് തടയുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നഗരമധ്യത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് അവരെ തടയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായാണ് നടന്നതെന്നും ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പിഡിപി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
#WATCH | Srinagar, J&K: On holding a protest on the eve of the seventh anniversary of the abrogation of Article 370 on August 5, PDP Chief Mehbooba Mufti said, " the pdp, our community, we will fight. along with resolving the kashmir issue, we will also address articles 370 and… pic.twitter.com/DnNoKwwGAw— ANI (@ANI) August 5, 2026
കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ശക്തം
ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ ഏഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കശ്മീരിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പിഡിപിക്കും അപ്നി പാർട്ടിക്കും പുറമെ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും കോൺഗ്രസും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കരിദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറുവശത്ത്, ബിജെപി ശ്രീനഗറിലെ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ആഘോഷപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ ദിനത്തെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
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2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ എന്നിവ റദ്ദാക്കിയത്. തുടർന്ന് ജമ്മ്യു കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി അവസാനിപ്പിച്ച് ജമ്മ്യു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തീരുമാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴും, കശ്മീരിലെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇന്നും അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്.
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