“കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ സേനാ ക്യാമ്പ് ഡിസ്നി ലാൻഡാക്കി മാറ്റണം”; ആവശ്യവുമായി മെഹബൂബ മുഫ്തി
ജമ്മു കശ്മീർ താഴ്വരയിലും മേഖലയിലും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : May 17, 2026 at 5:42 PM IST
ശ്രീനഗർ: ശ്രീനഗറിലെ ബറ്റമാലുവിലെ ടാറ്റൂ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സുരക്ഷാ സേനാ ക്യാമ്പ് “ഡിസ്നി ലാൻഡായി” വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി. “ശ്രീനഗർ നഗരത്തിലെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സുരക്ഷാ സേനയെ കാണുന്നതിനുപകരം വിനോദത്തിനായി അവിടെ പോകണം” മുഫ്തി പറഞ്ഞു. ഷെറി-കശ്മീർ പാർക്കിൽ നടന്ന പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ.
ബറ്റമാലുവിലും ശ്രീനഗറിലെ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 139.04 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വലിയ, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂമിയാണ് ടാറ്റൂ ഗ്രൗണ്ട്. 1925ൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആദ്യത്തെ എയർസ്ട്രിപ്പായാണ് ഇത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട്, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഗാരിസൺ, ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാമ്പ്, പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ഈ സ്ഥലം നിലവിൽ ഒരു മെഗാ-ടൂറിസം ഹബ്ബായും ലോകോത്തര അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കായും ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ജമ്മു കശ്മീർ താഴ്വരയിലും മേഖലയിലും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ശ്രീനഗറിലെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തടവുകാരെ ഈദുൽ അദ്ഹയ്ക്ക് മുമ്പ് വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാക് അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉറി-മുസാഫറാബാദ്, പൂഞ്ച്-റാവൽകോട്ട്, കാർഗിൽ-സ്കാർഡു, ലേ-സിൻജിയാങ് തുടങ്ങിയ റോഡുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതോടുകൂടി ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യാപാരവും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മാറ്റവും കാണുമ്പോൾ മോദി അത്ഭുതപ്പെടുമെന്ന് മുഫ്തി പറഞ്ഞു. അടച്ചിട്ട ഇത്തരം റോഡുകൾ തുറക്കണമെന്ന് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പിഡിപി) പ്രസിഡൻ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നേരത്തെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.
പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരായ (പിഒകെ) ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കശ്മീരിനെ അപേക്ഷിച്ച് വികസനം കുറവാണെന്നും എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് മുഫ്തി പറഞ്ഞു."കശ്മീരിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2009ൽ നിർമിച്ചതാണ്. അവിടെ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഡസൻ കണക്കിന് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ഐഐടികൾ, ഐഐഎമ്മുകൾ, രണ്ട് എയിംസുകൾ എന്നിവയുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല.
പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലുള്ളവരെ എഎഫ്എസ്പിഎ, യുഎപിഎ, പിഎസ്എ ഏജൻസികൾ വേട്ടയാടുകയോ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സേനയെ പിൻവലിച്ച് ബാരക്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം" മുഫ്തി പറഞ്ഞു.
