മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി, മീനാക്ഷി നടരാജന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക റദ്ദാക്കി
ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് പത്രിക തള്ളിയതെന്ന് വരണാധികാരി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ മൂന്നാം സീറ്റിലേക്കുള്ള മത്സരം അവസാനിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി മഹേഷ് കെവാത്ത് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : June 9, 2026 at 8:28 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി മീനാക്ഷി നടരാജന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അധികൃതർ തള്ളി. പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വരണാധികാരിപത്രിക നിരസിച്ചത്.
മൂന്നാം രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി മഹേഷ് കേവത് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. തെലങ്കാനയിലെ കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കേസിലെ വിവരങ്ങൾ മീനാക്ഷി നടരാജൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും ഇത് വിവരങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ഒളിച്ചുവെക്കലാണെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് പത്രിക തള്ളിയതെന്ന് വരണാധികാരി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ മൂന്നാം സീറ്റിലേക്കുള്ള മത്സരം അവസാനിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി മഹേഷ് കെവാത്ത് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
എന്നാൽ ഈ നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ഗാന്ധിയൻ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വനിതാ നേതാവിനെ ബി.ജെ.പി ഭയപ്പെടുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഉമംഗ് സിംഗാർ ആരോപിച്ചു. മീനാക്ഷി നടരാജനെതിരെ യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളും നിലവിലില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാദിച്ചു.
#WATCH | Delhi: Congress General Secretary in-charge Communications Jairam Ramesh arrives at the office of the Election Commission of India. Jairam Ramesh is not being allowed to enter.— ANI (@ANI) June 9, 2026
The nomination of Madhya Pradesh Congress Rajya Sabha candidate Meenakshi Natrajan has… pic.twitter.com/y1ANpzi06v
തെലങ്കാനയിലെ വിഷയം കേവലം ഒരു കോടതി നോട്ടീസ് മാത്രമാണെന്നും ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസ് അല്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിശദീകരണം. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ വിവേക് തൻഖ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പത്ത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടീസ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിന് മീനാക്ഷിയുടെ അഭിഭാഷകൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മധ്യപ്രദേശിലെ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ജൂൺ 18-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 230 അംഗ നിയമസഭയിൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമായി ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ 164 എം.എൽ.എമാർ ബി.ജെ.പിക്കുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്ക് മറ്റ് പാർട്ടികളുടെയോ ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങിന്റെയോ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് സഭയിൽ 63 എം.എൽ.എമാരുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പേർക്ക് വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫലപ്രദമായ ഭൂരിപക്ഷം 61 ആണ്. ഒരു സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമായിരുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്നാം സീറ്റിലെ മത്സരം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായി മാറിയിരുന്നു.
Rejecting Smt. Meenakshi Natarajan ji’s nomination to the Rajya Sabha is a blatant attempt by the BJP to destroy the democratic process in a clandestine manner. The allegation of any error or non-disclosure in her nomination is complete humbug and a desperate attempt to snatch a…— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 9, 2026
കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ എം.എൽ.എമാരെ ബി.ജെ.പി സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭയന്ന് തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മീനാക്ഷി നടരാജന്റെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. എം.എൽ.എമാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക വിമാനം റദ്ദാക്കുകയും നേതാക്കൾ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മൂന്നാം സീറ്റിലെ വിജയം ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമായി മാറി. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ഹൈദരാബാദിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എ. ശ്രീലത എന്ന വനിത നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മീനാക്ഷി നടരാജനെ നാലാം പ്രതിയാക്കിയിരുന്നത്.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു പരാതി. ഇതിൽ കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും മീനാക്ഷിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കാണിച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2025 നവംബറിൽ ഈ അപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി കേസിന്റെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പത്രിക തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഡൽഹിയിലെ നിർവാചൻ സദനിൽ എത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധികൃതരെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ എത്തിയതിനാൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പരാതി സ്വീകരണ ഡെസ്കിൽ നൽകിയതായും ബുധനാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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