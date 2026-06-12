ETV Bharat / bharat

രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.കെ മിശ്ര, എ.എസ് ചന്ദുർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക

Rajya Sabha Election Madhya Pradesh Supreme Court Hearing Today Congress Leader Meenakshi Natarajan Election Commission Of India
മീനാക്ഷി നടരാജൻ, സുപ്രീംകോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.കെ മിശ്ര, എ.എസ് ചന്ദുർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിർണായകമായ ഈ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക.

നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ വരണാധികാരിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്നലെയാണ് മീനാക്ഷി നടരാജൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നലെ ആയിരുന്നതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇടയ്ക്കുവെച്ച് ഇടപെടാൻ കോടതികൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് പി.കെ മിശ്ര, ഈ ഹർജി എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വാദത്തിനിടെ ചോദിച്ചു.

പ്രകടമായ തെറ്റുകളും നിയമലംഘനങ്ങളും വരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് ഇടപെടാൻ പൂർണ അധികാരമുണ്ടെന്ന് സിങ്‌വി വാദിച്ചു. അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഈ വാദത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമിക വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് കേസ് വിശദമായി പരിഗണിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.

പത്രിക തള്ളിയത് ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ പേരിൽ

മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് മീനാക്ഷി നടരാജൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വരണാധികാരി പത്രിക തള്ളിയത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. മീനാക്ഷി നടരാജനെതിരെ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളുമില്ലെന്നും, ഒരു സ്വകാര്യ അന്യായത്തിൽ കോടതി നോട്ടിസ് അയക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയത്തെ ക്രിമിനൽ കേസായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്.

ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഔദ്യോഗികമായി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വരണാധികാരിയുടെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചാൽ കോടതികൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ തടസ്സമാണ് മീനാക്ഷി നടരാജന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

എങ്കിലും, നാമനിർദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ വരണാധികാരിക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ തീരുമാനം മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും എന്നതിനാൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേസിനെ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

Also Read:- സ്‌ത്രീകള്‍ രാഷ്‌ട്ര നിർമാതാക്കള്‍; അപകടത്തിൽ ഭാര്യയെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ നല്‍കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION MADHYA PRADESH
SUPREME COURT HEARING TODAY
CONGRESS LEADER MEENAKSHI NATARAJAN
ELECTION COMMISSION OF INDIA
MEENAKSHI NATARAJAN SC PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.