ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്‌ത്രീകള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം..? 1.5 കോടി വിറ്റുവരവുള്ള മീനാക്ഷി ഹോം-ഫുഡ്‌സ് സ്ത്രീകളുടെ ഉപജീവനമായ കഥ

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണം തലയിൽ ചുമന്ന് തെരുവുകളിലൂടെ നടന്ന് വിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന്, വിവാഹങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, സർവകലാശാലാ ബിരുദദാനങ്ങൾ, ശീതകാല നിയമസഭാ സമ്മേളനം പോലുള്ള സർക്കാർ പരിപാടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Meenakshi Sadanand Mishrikoti (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്‌ത്രീകള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം..? വെള്ളസാരിയുടുത്ത് പൊട്ടും കുങ്കുമവും ഉപേക്ഷിച്ച് ശിഷ്‌ടകാലം വീടിനുള്ളിൽ കഴിയണം എന്നാണ് നാട്ടുനടപ്പ്. ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും എന്തിന് പറയുന്നു നഗരങ്ങളിൽ പോലും വിധവ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്‌ത സ്‌ത്രീകള്‍ അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളിലൊതുത്തി കഴിയുന്നുണ്ട്.

ഇവിടെയാണ് കർണാടകയിലെ ബെലഗാവിയിൽ നിന്നുള്ള മീനാക്ഷി സദാനന്ദ് മിശ്രികോട്ടി മാതൃകയാകുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. വിധവയായതിനാൽ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും വിധി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന് മീനാക്ഷി സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ന് ആ സംരംഭം 1.5 കോടി വിറ്റുവരവുള്ള ബിസിനസായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപജീവനമാർഗം കൂടിയാണ് ഇന്നീ മീനാക്ഷി ഹോം-ഫുഡ് സംരംഭം.

Belagavi Woman Builds 1.5 Crore Home Food Business After Husband Death (ETV Bharat)

ധൈര്യത്തോടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപജീവനമാർഗം ഇന്നിപ്പോള്‍ പല സ്‌ത്രീകള്‍ക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്താണ്. ഇന്ന് മീനാക്ഷിയ്‌ക്ക് 50 വയസ് പ്രായമുണ്ട്. വടക്കൻ കർണാടക പലഹാരങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഫുഡ് കോർട്ട് കൂടിയാണിവിടം. കാര്യമായി മൂലധനമൊന്നുമില്ലാതെയാണ് മീനാക്ഷി തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഭർത്താവില്ലാത്ത എട്ട് സ്‌ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 15-ലധികം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് മീനാക്ഷി തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൈയിൽ പണമൊന്നുമില്ലാതെ, ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ പണം ശേഖരിച്ച് ആ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യകാലത്ത് പലഹാരങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ വാങ്ങിയിരുന്നത്. റൊട്ടി, പഡു, ദോശ, ചക്ലി, ചുട, ചട്‌ണി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തയാറാക്കി വിറ്റു.

Belagavi Woman Builds 1.5 Crore Home Food Business After Husband Death (ETV Bharat)

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണം തലയിൽ ചുമന്ന് തെരുവുകളിലൂടെ നടന്ന് അത് വിൽക്കുമായിരുന്നു. പതുക്കെ, അവളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം കണ്ടു. ഇന്ന്, വിവാഹങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, സർവകലാശാലാ ബിരുദദാനങ്ങൾ, ശീതകാല നിയമസഭാ സമ്മേളനം പോലുള്ള സർക്കാർ പരിപാടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് മീനാക്ഷി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Belagavi Woman Builds 1.5 Crore Home Food Business After Husband Death (ETV Bharat)

സവദത്തി താലൂക്കിലെ ചച്ചടി ഗ്രാമത്തിലാണ് മീനാക്ഷി ജനിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് മാതാപിതാക്കള്‍ ലഘു ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വിൽക്കുമായിരുന്നു. ഈ പരിചയമാണ് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മീനാക്ഷിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 27 വയസുള്ളപ്പോൾ 2003 ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഭർത്താവ് മരിച്ചു. ഇതോടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പകച്ച് നിൽക്കാതെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾ 80-ലധികം തരം പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ തയാറാക്കി വിൽക്കുകയാണ് മീനാക്ഷി.

Belagavi Woman Builds 1.5 Crore Home Food Business After Husband Death (ETV Bharat)

അംഗീകാരവും സർക്കാർ പിന്തുണയും

മീനാക്ഷിയുടെ വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് സഞ്ജീവിനി പദ്ധതി പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ തലത്തിൽ വായ്‌പ നൽകി. ഇത് ബിസിനസ് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗോവ, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സരസ് മേളകളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചു. 2019ൽ കർണാടക സർക്കാർ അവർക്ക് പ്രശസ്‌തമായ കിറ്റൂർ റാണി ചെന്നമ്മ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

