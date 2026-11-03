തേനി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം; മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
മധുര സ്വദേശിനിയായ അരുമുഗത്തമ്മാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
Published : November 3, 2026 at 4:29 PM IST
ചെന്നൈ: തേനി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാർക്ക് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. സേലം, തിരുനെൽവേലി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ ഡോക്ടർമാർ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശം. ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
തേനി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രക്ഷപ്പെട്ട 17 തടവുകാരെ 40 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊലീസ് പിടികൂടി വിവിധ ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇവരെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
മധുര സ്വദേശിനിയായ അരുമുഗത്തമ്മാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. മോഷണം, കഞ്ചാവ് കൈവശം വെക്കൽ എന്നീ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ തൻ്റെ മകൻ മീനാക്ഷി സുന്ദരം തേനി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
തടവുകാരെ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണവും സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നും തടവുകാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെന്നും മീനാക്ഷി സുന്ദരം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ തങ്കപാണ്ടി എന്ന ജയിൽ ഗാർഡ് മകനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നാണ് അമ്മയുടെ ആരോപണം.
തുടർന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മീനാക്ഷി സുന്ദരം അഭിഭാഷകൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒക്ടോബർ 28ന് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയതിന് ശേഷവും ജയിൽ ഗാർഡുകൾ മകനെ മർദിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. തേനി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട 17 തടവുകാരെയും ജയിൽ വാർഡന്മാർ ലാത്തിയും ബൂട്ടും ഉപയോഗിച്ച് മർദിച്ചതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മകൻ തിരുപ്പതി, സഹതടവുകാരായ സോളൈ മുഗിലേശ്വരൻ, ശബരിനാഥ് എന്നിവരെയും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട്.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര, പി. കാർത്തികേയൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. പൊലീസിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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തുടർന്നാണ് സേലം, തിരുനെൽവേലി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ ഡോക്ടർമാർ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് സേലം, പാലയങ്കോട്ടൈ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന നാല് തടവുകാരെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
പരിശോധനയിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന തടവുകാർക്ക് ഉടൻ ചികിത്സ നൽകണം. തേനി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിലവിൽ മറ്റ് ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
കൂടാതെ, കഡലൂർ, സേലം, മധുര ജയിലുകളിൽ നിയമസേവന അതോറിറ്റി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. തേനി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദേശം. തടവുകാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ മർദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മകനെ സേലം ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയതായും മറ്റ് പരിക്കേറ്റ തടവുകാർക്കും ശരിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിലെ തുടർനടപടികൾക്കായി ഹർജി നവംബർ 13ലേക്ക് മാറ്റി.
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