വാരിയെല്ലും ശ്വാസകോശവും തുളച്ച് വെടിയുണ്ട ഹൃദയത്തില് തറച്ചു; സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയം, വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്തു
ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വെടിയുണ്ട ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഒടുവിലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് രോഗിയെ കാർഡിയാക് സർജറി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയത്.
Published : November 27, 2025 at 5:44 PM IST
റായ്പൂർ: വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ അസാധ്യമെന്ന് പലരും വിധിയെഴുതിയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് നേട്ടത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. രോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറിയ വെടിയുണ്ട വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തതാണ് നേട്ടത്തിന് അർഹമാക്കിയത്.
അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയാക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡോ. ഭീംറാവു അംബേദ്കർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചത്തീസ്ഗഢിലും ഒരുപക്ഷേ മധ്യ ഇന്ത്യയിലും ഒരു രോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെടിയുണ്ട തുളച്ചുകയറിയതിനുശേഷം അയാൾ അതിജീവിയ്ക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്.
ചത്തീസ്ഗഢ്-മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുള്ള മൊഹ്ല മാൻപൂർ സ്വദേശിയായ ജീവൻ പട്ടേലിനാണ് ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. മാർക്കറ്റിൽ വച്ച് ജീവൻ പട്ടേലിന് നേരെ ഒരു അക്രമി വെടിയുതിർത്തു. ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് വെടിയുണ്ട തുളച്ചു കയറിയതോടെ രോഗിയുടെ രക്തസമ്മർദം 70/40 mmHg ആയി കുറഞ്ഞു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടർന്ന രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
വെടിയുണ്ട പുറകിലൂടെ കടന്ന് വാരിയെല്ലുകളിലും ശ്വാസകോശത്തിലും തുളച്ചുകയറി ഹൃദയത്തിലെ വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ കുടുങ്ങിയതായി സിടി സ്കാനില് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റും രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും കാർഡിയാക് ടാംപോണേഡ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജീവന് ആപത്ത് വരുത്തുന്ന സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയാണ് ഇത്. 'ജീവന് ഭീഷണിയായ അവസ്ഥയാണ് ഇത്, ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം ഇത് മൂലം തടസപ്പെടുന്നു. ഉടനടി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മരണ സാധ്യത വർധിക്കും,' -ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘത്തിലെ അംഗം സർജൻ ഡോ. കൃഷ്ണകാന്ത് സാഹു പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപകട സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ കാർഡിയാക് സർജറി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയത്. ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ 8mm × 4mm ബുള്ളറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ കാര്യമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് എങ്ങനെ?
ഒരു ഹാർട്ട്-ലങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ കുടുങ്ങിയ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയത്. മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ വലത് ഏട്രിയം വഴി ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവിലും വലത് വെൻട്രിക്കിളിലും എത്തി. വയർലെസ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്- റേ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുണ്ടയുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി, വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്തു. ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ശസ്ത്രക്രിയ നീണ്ടു. വയർലെസ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ് -റേ മെഷീൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ, ഏഴ് യൂണിറ്റ് രക്തം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ഹൃദയപേശികൾ, ശ്വാസകോശം, ശ്വാസകോശ ധമനി എന്നിവയുടെ തകരാറുകൾ മാറ്റി. വെടിയുണ്ട പുറത്തെടുത്ത ശേഷം, രോഗിയുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചത്തീസ്ഗഢ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
"ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്, വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്" ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. "വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അംബേദ്കർ ആശുപത്രിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെ ശസ്ത്രക്രിയ സംഘത്തിൻ്റെ ദ്രുത പ്രതികരണം, കൃത്യത എന്നിവ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിജയം വ്യക്തമാക്കുന്നു," ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. സന്തോഷ് സോങ്കർ പറഞ്ഞു.
സങ്കീർണമായ സർജറി ഏറ്റെടുത്തതിനും രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡീൻ ഡോ. വിവേക് ചൗധരി ഡോക്ടർമാരെ അഭിനന്ദിച്ചു. "എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നപോലെ, ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം റിസ്ക് എടുത്തു, രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ALSO READ: കൊടും തണുപ്പില് വിറങ്ങലിച്ച് കശ്മീര്; മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത, സഞ്ചാരികള്ക്ക് കാണാന് കാഴ്ചകളേറെ