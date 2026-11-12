മധുര പലഹാരം ചോദിച്ച് തോളില് കയ്യിട്ട് വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്; ദീപാവലി മിലൻ പരിപാടിയിൽ ഓർമകൾ പങ്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി
2001-ല് താന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് പോകുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള് ഒരു കൂട്ടം വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് തന്നോട് മധുരപ്പലഹാരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവവും പ്രധാനമന്ത്രി ഓര്ത്തെടുത്തു.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 5:51 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ബി.ജെ.പി. (ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി) സംഘടിപ്പിച്ച ദീപാവലി മിലന് പരിപാടിയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തെ ഊര്ജസ്വലമായി നിലനിര്ത്തുന്നതില് മാധ്യമങ്ങള് വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. പത്രക്കുറിപ്പുകളുടെ കാലം മുതല് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീലുകള് വരെയുള്ള മാധ്യമ രംഗത്തെ പരിണാമം താന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അക്കാലത്ത് ഇത്തരം പാര്ട്ടി പരിപാടികളില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കായി കസേരകള് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2001-ല് താന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് പോകുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള് ഒരു കൂട്ടം വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് തന്നോട് മധുരപ്പലഹാരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവവും പ്രധാനമന്ത്രി ഓര്ത്തെടുത്തു. അവര് തന്റെ തോളില് ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു എന്നും തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം പഴയകാല ഓര്മകളെക്കുറിച്ചും പങ്കുവച്ചു.
അന്ന് ക്യാമറകള് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളത ഇന്നത്തെപ്പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളില് നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പഠിച്ചു. അന്നുണ്ടായ പല അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോഴും തനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഭരണത്തലവന് എന്ന നിലയില് താന് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓര്മിപ്പിച്ചു.
2001-ല് താന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് പോകുന്ന കാര്യം പാര്ട്ടിയിലെ ചില ഉന്നത നേതാക്കള്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം കുറച്ച് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് തന്നെ കാണാന് വന്നു. അവര് വന്നിട്ട് തന്നോട് മധുരപ്പലഹാരങ്ങള് ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് മധുരപ്പലഹാരം എന്ന് തിരക്കിയപ്പോള് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് പോകുകയല്ലേ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് തനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് മറുപടി നല്കി. എന്നാല് തങ്ങള്ക്ക് കാര്യങ്ങള് അറിയാമെന്നും താന് കള്ളം പറയുകയാണെന്നും അവര് തിരിച്ചടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Speaking during the Deepawali Milan programme at the BJP HQ in Delhi. https://t.co/eppVv7yq0Q— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2026
അക്കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേര്ക്ക് മാത്രമേ ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഈ മാധ്യമ സംഘത്തിന് അത് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവര്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരം കൃത്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവര്ക്ക് മറുപടി നല്കാന് തനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തുടര്ന്ന് ബി.ജെ.പി. ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പരിപാടിയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, മാധ്യമരംഗത്ത് ഇപ്പോള് പഴയ മുഖങ്ങള് വളരെ കുറവാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്സവകാലങ്ങളില് പോലും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകള് എത്തിക്കുന്നതിനായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് കാണിക്കുന്ന അര്പ്പണബോധത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
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പുതിയ തലമുറയില്പ്പെട്ട നിരവധി സഹപ്രവര്ത്തകര് ഇവിടെയുണ്ട്. എങ്കിലും മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് തനിക്ക് ഈ ലോകവുമായുള്ള വളരെക്കാലത്തെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പ്രസ് റിലീസുകള് മുതല് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീലുകള് വരെ മാധ്യമരംഗത്തും മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിലും ഉണ്ടായ വലിയ പരിണാമത്തിന് താന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1990-കളുടെ തുടക്കത്തില് രാജ്യത്തുടനീളം നടന്ന രണ്ട് പ്രധാന യാത്രകളുടെ മാധ്യമ ക്രമീകരണങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
2001-ല് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോള് പല മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരായ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വന്തം ചെലവില് യാത്ര ചെയ്തും സ്വന്തമായി ക്രമീകരണങ്ങള് നടത്തിയും അവിടെ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്ത്തെടുത്തു. അവര് വന്നത് വാര്ത്ത റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടര്ന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെത്തന്നെ വലിയ തോതില് മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പം പുതിയ വെല്ലുവിളികളും ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഒ.ബി. വാനുകള് എത്തിക്കാന് വലിയ പാടുപെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ഒരു മൊബൈല് ഫോണ് തന്നെ ഒ.ബി. വാനായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
എത്ര വായകളുണ്ടോ അത്രയും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാര്ന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും സജീവമായി നിലനിര്ത്തുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യത്തില് ഇന്ത്യന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളതെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അപകടം, ഭൂകമ്പം, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങി ദുരന്തങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് ലോകം മുഴുവന് ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാന് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല് പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലേക്ക് ധീരമായി കടന്നുചെല്ലുന്നത് ഫീല്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടര്മാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം ജീവന് പണയപ്പെടുത്തിയും, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് മാറ്റിവെച്ചും അവര് വാര്ത്താശേഖരണത്തിനായി സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് വലിയ ആദരവാണ്. ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് സമയപരിധികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്ക്കാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതില് മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
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