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പ്രതിവര്‍ഷം ഒരാള്‍ കഴിക്കുന്നത് 47 കിലോമാംസം, കോഴിയിറച്ചിക്കും ആട്ടിറച്ചിക്കും വര്‍ദ്ധിച്ചത് ആറ് മടങ്ങ് ആവശ്യക്കാര്‍, ഭൂമി കൂടുതല്‍ ചൂടിലേക്ക്

ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനം 2026, ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭക്ഷ്യ കാര്‍ഷിക സംഘടന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍. അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാംസാഹാരികളുടെ കണക്കുകള്‍.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 8:53 PM IST

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അമേരിക്ക-ഇറാന്‍ യുദ്ധവും റഷ്യ-യുക്രൈയ്‌ന്‍ യുദ്ധവും മൂലം ലോകത്ത് സംഘര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യ കാര്‍ഷിക സംഘടന പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗോള ഭക്ഷ്യക്രമത്തില്‍ സമൂല മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആളുകള്‍ പച്ചക്കറികള്‍ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സസ്യഹാര ശീലങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും മാംസാഹാരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അറുപത് കൊല്ലത്തിനിടെ മാംസവിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആറ് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാംസ ഉപഭോഗവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും

മാംസവിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലും വിതരണത്തിലുമുണ്ടായ ഈ വര്‍ദ്ധനവ് ആഗോളപരിസ്ഥിതിയില്‍ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോളസമ്പദ്ഘടനയിലെ രണ്ടാമത്തെ മലിനീകാരികള്‍ കൃഷിയും മൃഗപരിപാലന മേഖലയുമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് പ്രതിവര്‍ഷം മരിക്കുന്നത്. മാംസാഹാരം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെയും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഈ ലോകഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനത്തില്‍ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രപേര്‍ മാംസം കഴിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കാം.

പ്രതിവര്‍ഷം ഒരാള്‍ കഴിക്കുന്നത് 47 കിലോ മാംസാഹാരം

ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ വര്‍ഷവും ഒരാള്‍ കഴിക്കുന്ന മാംസാഹാരക്കണക്കുകള്‍ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും വരുമാനവും അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും അനുസരിച്ചും ഇതില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷ്യ കാര്‍ഷിക സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് 1961ല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിവര്‍ഷം ആളോഹരി മാംസ ഉപഭോഗം കേവലം 25 കിലോ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2022ല്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി. പ്രതിവര്‍ഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരാള്‍ കഴിക്കുന്നത് 47 കിലോ മാംസമാണ്.

കോഴിയിറച്ചിക്ക് ആറ് മടങ്ങ് ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു

1961ല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരാള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ശരാശരി മൂന്ന് കിലോ കോഴിയിറച്ചി കഴിച്ചിരുന്നിടത്ത് 2022ല്‍ അത് പതിനേഴ് കിലോയായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. അതായത് ആളോഹരി കോഴിയിറച്ചി ഉപഭോഗം ആറ് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിച്ചുവെന്നര്‍ത്ഥം. ഇന്നും തെരുവോര കച്ചവടം മുതല്‍ വന്‍കിട ഭക്ഷണ ശാലകളില്‍ വരെ ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ള വിഭവം കോഴിയിറച്ചി തന്നെയാണ്.

പന്നിയിറച്ചിയുടെ ആവശ്യം

പന്നിയിറച്ചിയുടെ ആവശ്യക്കാരും ഇരട്ടിയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഒരാള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം കഴിക്കുന്ന പന്നിയിറച്ചിയുടെ അളവ് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഗോമാംസ ഉപഭോഗത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ആഗോളതലത്തില്‍ ഗോമാംസ ആളോഹരി ഉപഭോഗം ഒന്‍പത് കിലോയാണ്.

അമേരിക്കയില്‍ മിക്ക മാംസവും ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാംസ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനമുള്ള അമേരിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ആളോഹരി മാംസ ഉപഭോഗം 149 കിലോയാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ഇത് 93 കിലോയും. യൂറോപ്പില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ ശരാശരി മാംസ ഉപഭോഗം 90 കിലോയാണ്. അതേസമയം ആഫ്രിക്കയിലെ റുവാണ്ട, എത്യോപ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിശീര്‍ഷ മാംസ ഉപഭോഗം ഏഴുമുതല്‍ ഒന്‍പത് കിലോ വരെയാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ എണ്‍പത് ശതമാനം ആളുകളും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു

മാംസം, മുട്ട, കടല്‍വിഭവങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെയും പ്രിയ വിഭവങ്ങളാണ്. 15നും 49നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള പത്തില്‍ എട്ട് പേരും മാംസം കഴിക്കുന്നു. സ്‌ത്രീകളെക്കാള്‍ പുരുഷന്‍മാരാണ് മാംസം കഴിക്കുന്നത്. 87ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും മാംസം കഴിക്കുമ്പോള്‍ 75 ശതമാനം സ്‌ത്രീകള്‍ മാത്രമാണ് മാംസം കഴിക്കുന്നത്. അടുത്തകാലത്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാംസം കഴിക്കുന്ന പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ നേരിയ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായത്. 2006ല്‍ 74ശതമാനമായിരുന്ന മാംസാഹാരികളുടെ എണ്ണം 2021ല്‍ എണ്‍പത് ശതമാനത്തിലെത്തി. മാംസം കഴിക്കുന്നതിലേറെയും വരുമാനം കുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ നൂറ് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളും മാംസാഹാരികള്‍

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 70 മുതല്‍ 81ശതമാനം ആളുകളും മാംസാഹാരികളാണ്. അതായത് മാംസം കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കോടിയിലേറെ വരും. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വെ പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറെപ്പേരും മാംസം, മത്സ്യം, മുട്ട, കോഴിയിറച്ചി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. പശ്ചിമബംഗാള്‍, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട്, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും മാംസാഹാരികള്‍ തന്നെയാണ്.

പശ്ചിമബംഗാളിലും കേരളത്തിലും 99 ശതമാനവും മാംസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ ഇത് 97ശതമാനമാണ്. തെലങ്കാനയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും 98ഉം ഒഡിഷയില്‍ 97ഉം ശതമാനം ആളുകള്‍ മാംസം കഴിക്കുന്നു.ക്രൈസ്‌തവ -മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ എല്ലാവരും തന്നെ മാംസാഹാരികളാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള 78ശതമാനം പേര്‍ മാംസം കഴിക്കുന്നു. മാംസം, മുട്ട, കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം പേരുടെ ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണ്.

പാവപ്പെട്ടവര്‍ കൂടുതല്‍ മാംസം കഴിക്കുന്നു, സമ്പന്നര്‍ കുറച്ചും

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ പത്തില്‍ ഒന്‍പത് പേരും മാംസം കഴിക്കുന്നു.അതേസമയം സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളില്‍ പത്തില്‍ ഏഴു പേര്‍ മാത്രമാണ് മാംസാഹാരികള്‍. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വേയുടെ 2019-21ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പതിനഞ്ചിനും 49നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള പൂര്‍ണമായും സസ്യാഹാരികളായ പുരുഷന്‍മാരുടെ എണ്ണം 16.6ശതമാനം മാത്രമാണ്.

അതേസമയം സ്‌ത്രീകളുടെ എണ്ണം 29.4ശതമാനവും. അതായത് പുരുഷന്‍മാര്‍ മാംസം കഴിക്കുന്നതിനോട് കൂടുതല്‍ താത്‌പര്യം കാട്ടുന്നു. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് അത്ര താത്പര്യം ഇല്ല. മൂന്നിലൊന്ന് സ്‌ത്രീകളും പക്ഷേ ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ സസ്യേതര വിഭവങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 29 ശതമാനം സ്‌ത്രീകളും പതിനേഴ് ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും സസ്യാഹാരികളാണ്.

ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും പ്രതിശീര്‍ഷ മാംസ ഉപഭോഗം

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിശീര്‍ഷ മാംസ ഉപഭോഗം 7.51 കിലോയാണ്. 2018-19 മുതലിങ്ങോട്ട് ഇതില്‍ ക്രമാനുഗതമായ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2028-19ല്‍ പ്രതിശീര്‍ഷ മാംസ ഉപഭോഗം 6.5 കിലോയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2024-25ലെത്തിയപ്പോഴേക്കുമിത് 7.51 കിലോയായി. മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മാംസോത്പാദനത്തില്‍ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. 2024-25ല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച മാംസം 105 ലക്ഷം ടണ്‍ ആയിരുന്നു. മുന്‍വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്ന് 2.46ശതമാനം വര്‍ദ്ധന. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രതിവര്‍ഷ മാംസോപഭോഗം 12.7 മുതല്‍ 32 കിലോ വരെയാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇറച്ചി വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആവശ്യക്കാരുള്ളത് തെലങ്കാനയില്‍

ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഓഫീസിന്‍റെയും ദേശീയ മീറ്റ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെയും കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാംസം കഴിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രതിശീര്‍ഷ മാംസ ഉപഭോഗം 24 കിലോയാണ്. ദേശീയ ശരാശരിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണിത്. ദേശീയ ശരാശരി ഏഴ് കിലോയാണ്. മൊത്തം ഭക്ഷ്യ ചെലവില്‍ മാംസാഹാരങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ 1988ല്‍ അഞ്ച് ശതമാനം ചെലവിട്ടിരുന്നു. 2023ല്‍ ഇത് പത്ത് ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാള്‍, കേരളം, ഗോവ, വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവ മൊത്തം ഭക്ഷ്യ ചെലവിന്‍റെ അഞ്ച് ഭാഗവും മാംസാഹാരങ്ങള്‍ക്ക് ചെലവിടുന്നു.

മാംസാഹാരം എങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നു?

സസ്യാവശിഷ്‌ടങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്ക് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാനാകും. അതേസമയം മാംസാഹാരങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം മാംസാഹാരങ്ങള്‍ക്കും ഏറെ ഭൂമി ആവശ്യമാണ്. കന്നുകാലികളെ വളര്‍ത്താനും മറ്റും കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജവും വെള്ളവും അടക്കം ആവശ്യമുണ്ട്. ചുവന്ന മാംസം, ഫാമുകളിലും മറ്റും വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന ചെമ്മീന്‍ തുടങ്ങിയവ ധാരാളം ഹരിത ഗേഹ വാതകങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്നു.

കാടുകളും കണ്ടലുകളും മറ്റും വന്‍തോതില്‍ ചെമ്മീന്‍ വളര്‍ത്തലിനും മറ്റുമായി നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വന്‍തോതില്‍ കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.ഇതിന് പുറമെ പശുക്കളും ആടുകളും വന്‍തോതില്‍ മിതൈന്‍ വാതകം പുറന്തള്ളുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ വിസര്‍ജ്യത്തില്‍ നിന്നും അപകടകരമായ പല വാതകങ്ങളും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ചെടികളിലും മരങ്ങളിലും നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിനായി കുറച്ച് സ്ഥലവും വെള്ളവും ഊര്‍ജ്ജവുമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.ഇവ കാര്‍ബണിന്‍റെ അളവും കുറയ്ക്കുന്നു.

സസ്യാഹാരം എന്ത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യം?

ഭക്ഷണത്തിനായി കന്നുകാലികളെ വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അവ വന്‍തോതില്‍ ഹരിതഗേഹവാതകങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്നു. ഇത് ലോകത്ത് മൊത്തമുള്ള കാറുകളും ട്രക്കുകളും പുറന്തള്ളുന്നതിലുമേറെയാണ്. ഒരുകിലോ കോഴിയിറച്ചിയില്‍ന ിന്ന് 2.9കിലോ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറത്ത് വരുന്നുവെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി, ഭക്ഷ്യ, ഗ്രാമീണകാര്യ വകുപ്പിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആകട്ടെ കേലവം 0.23കിലോ കാര്‍ബണ്‍ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് മാത്രമാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സസ്യഹാരം ശീലമാക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതിക്കും അനുയോജ്യം.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം പ്രതിവര്‍ഷം എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യ ജീവനുകള്‍

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം മൂലം അഞ്ച് വയസില്‍ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന് മുതിര്‍ന്നരെക്കാള്‍ മൂന്ന് മടങ്ങ് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടെന്നാണ്.ഈ പ്രശ്‌നം മൂലം മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മരണം സംഭവിക്കുന്നു.ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ കേവലം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറെ മാരകമായ വയറിളക്കം പോലുള്ളവയുടെ ഫലമായി.

ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമല്ലാതാകുന്നത് എപ്പോള്‍?

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുവില്‍ അപകടകരമായ ബാക്‌ടീരിയ, വൈറസ്, പരാദങ്ങള്‍, വിഷരാസപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ എന്നിവ കലരുമ്പോഴാണ് അത് സുരക്ഷിതമല്ലാതെ ആയി മാറുന്നത്. അപകടകരമായ ബാക്‌ടീരിയ, വൈറസ്,പരാദങ്ങള്‍ എന്നിവ സംസ്‌കരിക്കാത്ത മാംസം, മുട്ടകള്‍, മലിനമായ വെള്ളം എന്നിവയിലെത്തുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഗ്ലാസ് കക്ഷണങ്ങള്‍, ചെറിയ കല്ലുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റികുകള്‍, അമിതമായ കീടനാശിനി എന്നിവയും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളെ സുരക്ഷിതമല്ലാതാക്കുന്നു.

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മെര്‍ക്കുറി,ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാല്‍ അത് മസ്‌തിഷ്‌ക വികാസത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രതിവര്‍ഷം 866ലക്ഷം പേര്‍ രോഗികളായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതില്‍ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മരിക്കുന്നു. മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും പ്രതിരോധം ഫലപ്രദമാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ മരണക്കണക്കുകള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധനവ്, വരുമാനത്തിലെ വര്‍ദ്ധന, നഗരവത്ക്കരണം, മാറിയ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് മാംസാഹാരത്തിന് ആവശ്യം കൂടാന്‍ കാരണമെന്ന് സയന്‍സ് ഡയറക്‌ട് പറയുന്നു. ആളുകളുടെ വരുമാനവും നഗരവത്ക്കരണവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നയിടങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണ ശീലവും ജീവിതവും മാറുന്നു. കൂടുതല്‍ മാംസ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അരിയും പച്ചക്കറിയും കഴിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ അഭിമാനമായി ഇവര്‍ കാണുന്നു. ഭൂമിയാകട്ടെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കൊണ്ട് ഇതിന്‍റെ തീക്ഷ്‌ണത പേറേണ്ടി വരുന്നു.

TAGGED:

PER CAPITA MEAT CONSUMPTION
GLOBAL WARMING MEAT
CHICKEN MUTTON CONSUMPTION
CLIMATE CHANGE INDIA
MEAT CONSUMPTION

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