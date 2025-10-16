'എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ മുൻഗണന ഉപഭോക്തൃ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക്'; ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യ
ഊർജ മേഖലയിൽ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗണനയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 16, 2025 at 3:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് മോദി ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്തൃ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നും അതാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് (എംഇഎ) രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളിയ രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഊർജ വിലയും സുരക്ഷിതമായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഊർജ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 'വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സംഭരണം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊർജ സംഭരണം ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചതായാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ആയതിനാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം കയറ്റുമതി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം യുഎസ് ഭരണകൂടം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്' എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 15) പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ എണ്ണയും വാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന രാജ്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഊർജ സ്രോതസുകൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എണ്ണയ്ക്കുമേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ (ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ) 45.82 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 40.42 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.
റിഫൈനറികളുടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസിൽ നിന്ന് 12-13 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കൂടുതൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരിയായ വിലയിൽ ഊർജ ഇറക്കുമതി പോർട്ട്ഫോളിയോ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഉഭയകക്ഷി പ്രതിബദ്ധതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് നെഗോഷിയേറ്റർ രാജേഷ് അഗർവാൾ ബുധനാഴ്ച യുഎസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാര പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ യുഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
