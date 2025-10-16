ETV Bharat / bharat

'എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ മുൻഗണന ഉപഭോക്തൃ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്ക്'; ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഊർജ മേഖലയിൽ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗണനയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

INDIA US TIES oil trade MEA TRUMP RUSSIAN OIL REMARK
Ministry Of External Affairs Official Spokesperson Randhir Jaiswal (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് മോദി ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്തൃ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നും അതാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് (എംഇഎ) രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളിയ രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഊർജ വിലയും സുരക്ഷിതമായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഊർജ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 'വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സംഭരണം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊർജ സംഭരണം ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചതായാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

ആയതിനാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം കയറ്റുമതി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം യുഎസ്‌ ഭരണകൂടം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്' എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ബുധനാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 15) പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ എണ്ണയും വാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന രാജ്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഊർജ സ്രോതസുകൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എണ്ണയ്‌ക്കുമേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ (ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ) 45.82 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 40.42 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.

റിഫൈനറികളുടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസിൽ നിന്ന് 12-13 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കൂടുതൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരിയായ വിലയിൽ ഊർജ ഇറക്കുമതി പോർട്ട്ഫോളിയോ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഉഭയകക്ഷി പ്രതിബദ്ധതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് നെഗോഷിയേറ്റർ രാജേഷ് അഗർവാൾ ബുധനാഴ്‌ച യുഎസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാര പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ യുഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Also Read: 'മോദിക്ക് ട്രംപിനെ ഭയം, ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്', വിമര്‍ശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

TAGGED:

INDIA US TIES
OIL TRADE
MEA
TRUMP RUSSIAN OIL REMARK
INDIA REJECT TRUMP OIL TRADE CLAIM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.