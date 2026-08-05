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'ജലപാതയില്‍ സുരക്ഷയൊരുക്കണം'; യെമന്‍ തീരത്തെ വാണിജ്യ കപ്പല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

എംഎസ്‌വി ഫൈസ് നൂർ ഒലിയയ്‌ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ അപലപിച്ച് എംഇഎ. ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാജനകം. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരെയെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതില്‍ സന്തോഷമെന്ന് സർബാനന്ദ സോനോവാള്‍.

INDIAN FLAGGED VESSEL IN RED SEA ATTACK ON INDIAN FLAGGED VESSEL RED SEA INDIAN VESSEL ATTACK MSV FAIZE NOORE OLIYA
FILE- Union Shipping Minister Sarbananda Sonowal. (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 9:11 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യെമന്‍ തീരത്ത് ഇന്ത്യന്‍ പതാകയേന്തിയ വാണിജ്യ കപ്പല്‍ എംഎസ്‌വി ഫൈസ് നൂർ ഒലിയയ്‌ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ അപലപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. മേഖലയില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. 'ഓഗസ്റ്റ് 4ന് യെമൻ തീരത്ത് ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലായ എംഎസ്‌വി ഫൈസ് നൂർ ഒലിയയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു'വെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട മുഴുവന്‍ പിന്തുണയും നല്‍കിയതിന് യെമന്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് നന്ദി. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട 13 ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. റിയാദിലെ ഞങ്ങളുടെ എംബസി സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി യെമൻ അധികാരികളുമായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എംഇഎ പറഞ്ഞു.

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മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇത്തരം കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ജലപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല കപ്പലുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി പാതയിലൂടെ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം

സംഭവത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളും പ്രതികരണവുമായെത്തി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. 13 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 14 നാവികരെയും യെമൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി മോഖ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചു. ഇതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നതിനും എല്ലാ ഏജൻസികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ മാരിടൈം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷന് (ഡിജിഎംഎ) നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സോനോവാൾ പറഞ്ഞു.

എംഎസ്‌വി ഫൈസ് നൂര്‍ ഒലിയയെ ചെങ്കടലില്‍ മുക്കി

ഇന്നലെയാണ് യെമന്‍ തീരത്ത് ഇന്ത്യ പതാക വാഹിനി വാണിജ്യ കപ്പലായ എംഎസ്‌വി ഫൈസ് നൂര്‍ ഒലിയയ്‌ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കപ്പല്‍ ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങി. കപ്പലില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 13 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു യെമന്‍ പൗരനും ഉള്‍പ്പെടെ 14 പേരെ യെമന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. നിലവില്‍ റിയാദിലെ എംബസി സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

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