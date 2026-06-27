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ഡിഎംകെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് എംഡിഎംകെ; തീരുമാനം 'അനീതി' സഹിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ

യോഗത്തിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

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MDMK General Secretary Vaiko | File photo (ANI)
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By ANI

Published : June 27, 2026 at 2:07 PM IST

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ചെന്നൈ: വൈക്കോ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മറുമലർച്ചി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (എംഡിഎംകെ) ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എംഡിഎംകെയുടെ പൊതുസമിതി യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. 2017 ഡിസംബർ 3-ന് ഹൈലെവൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി എംഡിഎംകെ ഡിഎംകെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച എംഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈക്കോ, സഖ്യത്തിൽ തന്റെ പാർട്ടിയോട് "അനീതി" കാണിച്ചുവെന്ന വികാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) നേതൃത്വത്തിൽ 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസിൻ്റെ (എസ്‌പിഎ) നിരവധി സഖ്യ കക്ഷികൾ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഉയർന്നുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് സഖ്യം വിട്ടു പോയിരുന്നു.

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നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ), ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കച്ചി (വിസികെ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മുൻ എസ്‌പിഎ സഖ്യകക്ഷികൾ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്‌തോടെ ടിവികെ ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ജൂൺ 20 ന്, നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിഎംകെയിലെ എസ്‌പിഎയുമായുള്ള ബന്ധം തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഐയുഎംഎൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ടിവികെ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന് ശേഷം ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ഇനി തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പാർട്ടി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി ഐയുഎംഎൽ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റി കാദർ മൊഹീദീൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗവർണർ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഐയുഎംഎൽ വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ജനവിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും നിലവിൽ സി ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡിഎംകെ സഖ്യവുമായുള്ള ബന്ധം തുടരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല" എന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.

മെയ് 4 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച 2026 ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ടിവികെ 234 സീറ്റുകളിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 85.1 ശതമാനം വോട്ടർമാരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഡിഎംകെ 59 സീറ്റുകൾ നേടി, തൊട്ടുപിന്നാലെ എഐഎഡിഎംകെ 47 സീറ്റുകൾ നേടി. കോൺഗ്രസ് (5), പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി (4), സിപിഐ (2), സിപിഐ (എം) (2), ഐയുഎംഎൽ (2), വിസികെ (2), ഡിഎംഡികെ (1), എഎംഎംകെ (1), ബിജെപി (1) എന്നിവ സീറ്റുകൾ നേടിയ മറ്റ് പാർട്ടികളാണ്. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന രണ്ട് പ്രധാന ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ആധിപത്യത്തിനാണ് ഈ ഫലം അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

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MDMK GENERAL COUNCIL MEETING

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