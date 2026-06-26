ഡിഎംകെ മുന്നണിയില് നിന്നുള്ള എംഡിഎംകെയുടെ പിന്മാറ്റം; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
എംഡിഎംകെ പ്രെസിഡിയം ചെയർമാൻ ഓഡിറ്റർ അർജുനരാജിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെന്നൈയിലെ എഗ്മോറിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് എംഡിഎംകെ ഉന്നതതല സമിതിയുടെ യോഗം നടക്കുന്നത്.
Published : June 26, 2026 at 2:56 PM IST
ചെന്നൈ: ഡിഎംകെയിലും (ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം) സഖ്യകക്ഷിയായ എംഡിഎംകെയിലും (മറുമലർച്ചി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം) ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ എംഡിഎംകെ പാർട്ടിയുടെ പിന്മാറ്റമാണിപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എംഡിഎംകെ പ്രെസിഡിയം ചെയർമാൻ ഓഡിറ്റർ അർജുനരാജിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെന്നൈയിലെ എഗ്മോറിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് എംഡിഎംകെ ഉന്നതതല സമിതിയുടെ യോഗം നടക്കുന്നത്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈകോ, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ റോക്കയ്യ, ഭൂമിനാഥൻ, ജീവൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉന്നതതല സമിതി ഭാരവാഹികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പാർട്ടിയുടെ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം
2017 മുതൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷമായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ തുടർന്നുപോരുന്ന വൈകോ, നാളെ നടക്കുന്ന ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സഖ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിയുടെ പിന്മാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. നാളത്തെ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പാസാക്കേണ്ട പ്രമേയങ്ങൾ, അവ വായിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാനുള്ള തീരുമാനം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇന്നത്തെ ഉന്നതതല സമിതി യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അണ്ണാനഗറിലെ വിജയശ്രീ മഹലിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ജനറൽ കൗൺസിൽ ശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ന് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് വൈകോ അറിയിച്ചു.
എംഡിഎംകെ, ഡിഎംകെ സഹകരണം
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ (ഡിഎംകെ) സഖ്യകക്ഷിയായ എംഡിഎംകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ 'ഉദയസൂര്യൻ' ചിഹ്നത്തിൽ എംഡിഎംകെ മത്സരിക്കുകയും അവയിൽ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. കടയനല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്രൻ, സിർകാഴി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സെന്തിൽ സെൽവൻ എന്നിവരായിരുന്നു വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥികൾ.
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അതേസമയം, ഇന്നത്തെ ഉന്നതതല സമിതി യോഗത്തിലേക്ക് എംഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരായ ഇരുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കടയനല്ലൂർ എംഎൽഎ രാജേന്ദ്രൻ മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. സിർകാഴി എംഎൽഎ സെന്തിൽ സെൽവൻ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ എംഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് സെന്തിൽ സെൽവൻ പറയുന്നത്. എംഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ, സെന്തിൽ സെൽവൻ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
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