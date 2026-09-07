പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട വിശ്വാസം! ജഗ്ഗയ്യപേട്ടിൽ മാർഗദർശിയുടെ 135-ാം ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എംഡി ശൈലജ കിരൺ
മതപരമായ പൂജകൾ നടത്തി ആദ്യ ചിട്ടി കൃഷ്ണ സഹകരണ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ നെട്ടം ശ്രീ രഘുറാമിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വർണ വിതരണം ചെയ്യുകയും ശൈലജ കിരൺ രസീത് നൽകുകയും ചെയ്തു.
Published : September 7, 2026 at 7:54 PM IST
അമരാവതി: എൻടിആർ ജില്ലയിലെ ജഗ്ഗയ്യപേട്ടിൽ മാർഗദർശിയുടെ 135-ാം ശാഖ ഔപചാരികമായി മാർഗദർശി ചിട്ടിഫണ്ട് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാർഗദർശിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളായി ചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ശൈലജ കിരണ് പറഞ്ഞു. മതപരമായ പൂജകൾ നടത്തി ആദ്യ ചിട്ടി കൃഷ്ണ സഹകരണ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ നെട്ടം ശ്രീ രഘുറാമിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വർണ വിതരണം ചെയ്യുകയും ശൈലജ കിരൺ രസീത് നൽകുകയും ചെയ്തു.
മാർഗദർശി എന്നാൽ വിശ്വാസം
ജഗ്ഗയ്യപേട്ടയിൽ മാർഗദർശിയുടെ പുതിയ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖർ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണിനെയും ജീവനക്കാരെയും അഭിനന്ദിച്ചു. വർഷങ്ങളായി കമ്പനിയുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിവരുന്ന നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾ ജഗ്ഗയ്യപേട്ടയിൽ പുതിയ ശാഖ ആരംഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'മാർഗദർശി' എന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പര്യായമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെയാണ് തങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ പറഞ്ഞു. കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം പലവിധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുമെന്നും തങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് സഹായകമാകുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ജഗ്ഗയ്യപേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേർ വിജയവാഡ ശാഖയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ ലാഭവും വിശ്വാസവും പുതിയ ആളുകളിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നു. പൊതുവെ, ഒരു വ്യക്തിയെയോ കമ്പനിയെയോ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 64 വർഷമായി, ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ മാർഗദർശിയുടെ സ്ഥിരതയിലും കരുത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവർ മാർഗദർശിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ആദരവുമാണ് മാർഗദർശിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം" - ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി മാർഗദർശിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുവരുന്നു. പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മാർഗദർശിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉറച്ച വിശ്വാസമാണുള്ളത്. തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാർഗദർശി ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കുമെന്ന് കെ.ഡി.സി.സി. ബാങ്ക് ചെയർമാൻ നെട്ടം ശ്രീരഘുറാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മാർഗദർശിയിൽ ആദ്യമായി ചിട്ടി തുടങ്ങിയ നെട്ടം സ്വർണ എന്ന വനിത വലിയ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് താൻ ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചതെന്നും അതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾ 15 വർഷമായി ചിട്ടിയിൽ പണം അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു അംഗം പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. മാർഗദർശിയുടെ 135-ാമത് ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾ തങ്ങൾ പലർക്കും ഈ ചിട്ടി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പിഴവുപോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
അനുഭവങ്ങൾ പങ്ക് വച്ച് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ
മാർഗദർശി ചിട്ടിഫണ്ടിൻ്റെ 135ാം ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വേളയിൽ സന്തോഷവും ചിട്ടി ഫണ്ടിലെ അനുഭവങ്ങളും അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ പങ്ക് വച്ചു.സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മാർഗദർശി. ഇതിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്നും അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ നാഗേശ്വര റാവു പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി മാർഗദർശിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിവരികയാണ് ഇദ്ദേഹം . ജീവിതത്തിൽ പല ചിട്ടി ഫണ്ടുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മാർഗദർശിയെപ്പോലെ സത്യസന്ധമായ മറ്റൊരു കമ്പനിയെ താന് കണ്ടിട്ടില്ല 1970-ലാണ് ഞാൻ മാർഗദർശിയിൽ അംഗമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാർഗദർശിയുടെ 135-ാമത് ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. മാർഗദർശി ദിനംപ്രതി വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും രാമോജി റാവു സ്ഥാപിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ജയറാം നായിഡു പറഞ്ഞു.
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മാർഗദർശിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതിലൂടെ വലിയ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി താന് ചിട്ടിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. പലർക്കും മാർഗദർശിയെക്കുറിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മികച്ച രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ലഭിച്ച തുകയിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണെന്നും ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ച നേടിയവരുമുണ്ടെന്ന് എസ്.കെ. ജാനി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി താന് മാർഗദർശിയുടെ ഉപഭോക്താവാണ്. തങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പണം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് വെങ്കട രാജാറാവു പറഞ്ഞു.
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